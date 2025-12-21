Martín Fernández Prado, presidente del Puerto de A Coruña: "Hay un movimiento ideológico en contra de la industria"

El Puerto de A Coruña cierra un 2025 de consolidación y cifras históricas, en el que se sientan las bases para su futuro a medio y largo plazo. El presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, ha presentado en COPE un balance anual marcado por decisiones estratégicas adoptadas en el último Consejo de Administración. Entre ellas, destacan nuevas concesiones y ampliaciones en el puerto exterior de Langosteira y el refuerzo de la actividad pesquera en el puerto interior, lo que a su juicio, "es una muy buena noticia que nuestros empresarios de pesca quieran seguir invirtiendo".

Inversiones estratégicas en Langosteira

Dos grandes hitos han definido el ejercicio: el compromiso de Repsol y la elección de Exolum para la logística de graneles líquidos. Fernández Prado ha confirmado la inversión de 140 millones de euros por parte de Repsol, una decisión que considera una "gran noticia para la actividad portuaria" y para la refinería. Este movimiento liberará una amplia zona del puerto interior y permitirá "reordenar actividades y que pueda crecer la pesca", además de demostrar el compromiso de la compañía con su centro industrial en A Coruña.

Junto a Repsol, la otra gran protagonista es Exolum (antigua CLH), que se encargará de la logística de graneles líquidos. Se trata de una firma con más de 60 años de historia en la ciudad, que, pese a tener capital extranjero, es considerada "una empresa que ya es coruñesa". Para Fernández Prado, estas dos operaciones son extraordinarias y van más allá de un buen dato anual. "Son las dos grandes noticias que hablan de un futuro más que prometedor para el puerto de A Coruña", ha afirmado, al destacar que ambas son referentes mundiales en su sector.

La encrucijada de la energía eólica

El presidente de la Autoridad Portuaria ha mostrado su preocupación por lo que califica como un "movimiento ideológico en contra de la industria y las actividades de energía". Ha hecho un llamamiento a una "reflexión colectiva" como sociedad, ya que considera contradictorio el compromiso con la descarbonización y el rechazo a las energías renovables. "Estamos comprometidos en descarbonizar, pero no queremos ningún tipo de energía y nadie deja de consumir más energía", ha señalado.

Fernández Prado ha defendido que la energía eólica es la de menor impacto y esencial para la competitividad de la industria gallega actual y futura. "Nosotros vivimos de mover mercancías, de la industria gallega. Hay que ayudar a la industria actual con molinos y con energía renovable", ha insistido y subrayado la necesidad de atraer nuevas empresas para generar actividad económica en el puerto.

Coruña Marítima y un turismo de récord

El proyecto de la fachada marítima, Coruña Marítima, ha avanzado a paso firme durante 2025. Fernández Prado ha destacado la "generosidad de todas las administraciones" y la sintonía con la sociedad como claves del éxito. El concurso para el diseño ha atraído a "quince equipos muy buenos de todo el mundo", que combinan talento local e internacional. De ellos se escogerán cinco finalistas para redactar los documentos de desarrollo, lo que garantiza, en su opinión, un resultado de alta calidad.

En el ámbito turístico, el puerto ha vuelto a superarse con un cuarto año consecutivo de récord en cruceros, y se consolida como "el primer puerto en cruceros de toda la cornisa Cantábrico- Atlántica Peninsular". Sin embargo, el presidente ha expresado su inquietud por la implantación de la tasa turística, un "discurso muy incongruente" cuando se negocia la llegada de buques para 2027 y 2028. Para compensar su posible efecto negativo, la Autoridad Portuaria invertirá 10 millones de euros en un sistema OPS para que los barcos se conecten a la red eléctrica en puerto, lo que reducirá así las emisiones.

Aunque las previsiones para 2026 apuntan a un quinto año de récord, Fernández Prado teme "una bajada, por desgracia" en los ejercicios siguientes. De cara a 2026 su principal deseo es "que mantengamos la sintonía entre todos para Coruña Marítima", con una apuesta por una visión a largo plazo.