Ines Rey en COPE sobre As Xubias: " No hay ningún pelotazo"

Estos días suena en A Coruña una palabra que nos lleva a tiempos más propios de la burbuja inmobiliaria. "Pelotazo" es el término usado por el PP y " especulación urbanística que se pueda derivar del proyecto" por el BNG para definir el plan que urbanizará y transformará el núcleo tradicional de As Xubias y su entorno. En el punto de mira está el convenio suscrito con un fondo suizo en verano al que tanto vecinos como oposición han presentado alegaciones, al ver que no está garantizado que se respete el planeamiento para esa zona.

En este sentido, la alcaldesa de A Coruña ha subrayado en COPE A Coruña que en As Xubias "no hay ningún pelotazo. No hay ninguna trama, no hay nada oscuro. Hay luz y taquígrafos. El convenio es público". Reconoce que se encuentra "sorprendida" de que el PP califique de "pelotazo" el proyecto urbanístico para esta zona porque "una propuesta que rebaja el número de viviendas, no sé, debe ser el pelotazo más tonto de la historia. Porque los pelotazos suelen ser grandes, es decir, si se pueden hacer 100 pues voy a hacer 250".

Más allá de la polémica sobre el proyecto, Inés Rey asegura que le da "mucha pena ver la deriva de un partido serio, o que yo consideraba serio, y que es incapaz de hacer una propuesta política y basa su estrategia en la difamación, en el bulo y en la mentira". Apunta que el PP no ha aportado "ni una sola prueba y se quedan tan tranquilos" y añade de nuevo "yo tengo la conciencia muy tranquila y ahí no va a haber ningún pelotazo".

Lo que sí va a haber en As Xubias, según la regidora coruñesa, es un proyecto basado en la sostenibilidad ambiental, en el respeto a la idiosincrasia del barrio y a sus características, donde se hace una apuesta por la rehabilitación de las viviendas. Se van a recuperar "zonas verdes, se ofrecen dotaciones públicas, concretamente, instalaciones de carácter deportivo y, además, se planea una senda peatonal que una la playa de Oza con el puente de A Pasaxe". Respecto a las viviendas, asegura, que se rebaja la edificabilidad que había en el planeamiento aprobado por el PP, que establecía la construcción de 633 viviendas con alturas de hasta siete plantas delante del hospital Materno Infantil y que ahora se rebaja "a unas 240".

Un proyecto que, destaca Rey, se hace de la mano de un arquitecto de reconocido prestigio como David Chipperfield que trabajará con cinco estudios coruñeses locales para ir diseñando lo que será la rehabilitación de esa zona, "la rehabilitación de viviendas que, a día de hoy, están abandonadas y que se pueda dotar de vida, sobre todo, de calidad de vida y de espacio público de calidad a un barrio del que no se había acordado nadie en todos estos años".

Respecto a la moción aprobada por PP y BNG en el pleno en el que se pide la retirada del convenio suscrito con el fondo suizo, Rey, apunta que si se lleva a cabo "no habrá ni zonas verdes ni dotaciones públicas, ni rehabilitación de viviendas".

"A mí lo que me gustaría es que la oposición nos dijera qué es lo que quieren allí, que hagan alegaciones. Todas las alegaciones y aportaciones en positivo son bienvenidas, pero quiero saber qué quieren hacer. ¿Les parecen bien que ellos tenían 633 viviendas y 240 les parecen muchas? ¿Quieren que haya más viviendas? ¿Quieren que haya esas torres de siete plantas que estaban planeadas? ¿No quieren que haya espacios verdes? ¿Sí quieren una senda peatonal o no la quieren? ¿Cuál es el proyecto que tenían ellos para As Xubias? Porque yo no lo sé. Yo nunca les oí hablar de As Xubias hasta que nosotros hacemos un proyecto cuidado de recuperación de ese núcleo", añade.

convenio polígono pocomaco

La alcaldesa de A Coruña y la presidenta de la Junta Rectora de la Comunidad de Propietarios del polígono de Pocomaco, Lucía López suscribían esta mañana el convenio que permitirá regularizar la situación de esta zona más de medio siglo después de su construcción. "El polígono de Pocomaco va a dejar de ser esa isla dentro de la ciudad y va a formar parte de pleno derecho de la ciudad, como un barrio más" ha destacado Rey.

Ahora el documento permanecerá en exposición pública durante 30 días para la presentación de alegaciones, y será posteriormente cuando la comunidad de propietarios tendrá que ratificar el documento en asamblea general. El concello asumirá entonces el mantenimiento y mejora de los espacios del polígono y, a futuro, se podrán ejecutar inversiones públicas que ayuden a modernizar la zona, tanto en infraestructuras como en movilidad y transporte. También pasará a realizar las tareas de limpieza viaria y recogida de basura.

Además, están previstas la regularización del sistema de rejas salvacunetas y mejoras en la red de saneamiento de Pocomaco. Estas actuaciones supondrán, previsiblemente, una inversión de 1,9 millones de euros. El ayuntamiento contribuirá a su financiación con un millón de euros, la mitad del presupuesto previsto, entre los años 2026 y 2027.

obras

Inés Rey ha asegurado que las obras de San Andrés van a buen ritmo y terminarán en "torno al mes de febrero", si respeta el tiempo. En cuanto estarán terminadas, las máquinas se moverán sólo unos metros para acometer la prometida reforma de Los Cantones, la fase cero del diseño de la futura fachada marítima de la ciudad.

Las obras de reforma de Los Cantones contemplan más "zonas de estancia, va a mejorar la zona verde, a conectar los jardines y a ser, pues, esa antesala de lo que será la apertura de la fachada marítima". Se va a "poner de relieve el gran patrimonio que tenemos en los jardines de Méndez Núñez, también dándole ese papel central que tiene que tener el Obelisco, reordenando el tráfico", apunta Rey.