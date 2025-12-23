Inés Rey, alcaldesa de A Coruña: " Por desgracia, el Partido Popular ha convertido el acoso en una forma de hacer política"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha asegurado esta mañana no tener constancia de una tercera denuncia por acoso laboral a través del canal interno del PSOE. Afirma estar muy tranquila. "Desconozco porque no se me ha trasladado ninguna denuncia ni ninguna información al respecto", ha declarado. Declaraciones de la regidora coruñesa tras presentar los presupuestos municipales para el próximo año. Inés Rey ha acusado directamente al Partido Popular de haber convertido el acoso en una forma de hacer política en lugar de centrarse en el trabajo por la ciudad.

El "acoso" como forma de hacer política

La dirigente coruñesa ha recurrido a la etimología para criticar la estrategia de sus rivales, recordando que la palabra acosar proviene del latín accorrere, que significa perseguir sin tregua a una presa y definía un método de caza. A su juicio, el PP ha adoptado esta práctica como su principal herramienta política.

Por desgracia, el Partido Popular ha convertido el acoso en una forma de hacer política" Inés Rey Alcaldesa de A Coruña

La "máquina del fango"

En este sentido, ha criticado que, en lugar de debatir sobre las inversiones o realizar aportaciones a los presupuestos municipales, dediquen su tiempo al acoso sistemático del rival político. "Han decidido poner la máquina del fango a funcionar a toda velocidad", ha sentenciado, lamentando que se use el tiempo pagado con dinero de todos los contribuyentes para la deshumanización y la descalificación permanente en vez de trabajar por la ciudad.

No voy a contribuir a jalear una forma de hacer política que me parece lamentable" Inés Rey Alcaldesa de A Coruña

"Política de la buena" frente a un "lodazal"

Por ello, ha asegurado que no va a contribuir a la máquina del fango ni a convertir la política en un lodazal. "No voy a contribuir a jalear una forma de hacer política que me parece lamentable", ha insistido, reafirmando que no insultará a nadie. Su único foco, ha dicho, es trabajar por los ciudadanos y por la ciudad, con unos nuevos presupuestos expansivos y sociales como principal herramienta.

Finalmente, aunque ha reconocido la labor fundamental de los periodistas de informar y preguntar, ha dejado claro que no hará más declaraciones sobre el tema para no distraerse. Su objetivo, ha concluido, es dedicarse a la política de la buena, trabajando "24 horas al día sin que nada me distraiga".