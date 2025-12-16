El impresionante dispositivo para retirar una ballena de 30 toneladas en el puerto de A Coruña: "Es un ejemplar muy grande"

Dispositivo para retirar una ballena que apareció muerta en la costa de A Coruña

La mañana de este martes se ha desplegado un importante dispositivo en el puerto de A Coruña. Todo, porque ha sido retirada del mar una ballena muerta de 21 metros de longitud y 30 toneladas de peso.

Europa Press Maniobras para sacar una ballena varada del puerto de Oza (A Coruña)

Su cuerpo apareció hace unos días flotando a la deriva en la costa, frente del puerto exterior de Punta Langosteira (Arteixo). Se trasladó al muelle de Oza, en la ciudad, para evitar problemas con el tráfico marítimo.

corte en trozos del animal

Las dimensiones del animal son tales que ha sido necesario despiezarla y utilizar dos grandes grúas para poder retirar el cadáver. El operativo ha sido tan impresionante como minucioso, con el corte con sierra mecánica del cuerpo del cetáceo para poder izar y almacenar en un camión cada uno de los trozos.

Europa Press Maniobras para sacar una ballena varada del puerto de Oza (A Coruña)

La más grande que se recuerda

Es la ballena más grande aparecida en las costas gallegas en los últimos años, "Tiene 21 metros y la verdad es que es un ejemplar muy grande", ha declarado a COPE Alfredo López, biólogo del CEMMA, Centro de Estudios de Mamíferos Marinos. La entidad ha participado en el dispositivo montado para retirar al animal.

Europa Press Maniobras para retirar una ballena varada en el puerto de Oza (A Coruña)

"Es una ballena común, estos ejemplares pueden llegar a 22/24 metros, pero hasta ahora las que encontramos eran de 20 metros", ha contado mientras seguía las labores de retirada. Este animal en concreto "estaba muerto en el mar, no sabemos las causas, recogimos diversas muestras para analizarlo. Estaba flotando y fue recogido para evitar un peligro para la navegación. Por eso fue trasladada al muelle de Oza".

Operación de remolque previa

En el momento de su aparición en el mar, el Centro de Salvamento Marítimo de A Coruña coordinó el operativo y movilizó al helicóptero Helimer 401 para localizar al cetáceo y la embarcación Salvamar Betelgeuse, para remolcar al ejemplar hasta la dársena de Oza. "Una operación para garantizar la seguridad en la navegación y proteger nuestro entorno marino", han precisado desde Salvamento Marítimo