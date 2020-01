El Hospital de A Coruña bate su récord de donaciones

El Hospital de A Coruña (CHUAC) bate récord de donantes. En 2019 registraron 80 donaciones de órganos, casi el doble que en 2018, cuando se alcanzaron las 42. Gran parte de esta cifra se obtiene seres gracias a una espectacular reducción de negativas familiares a donar. Solo un 2,1% de las personas rechazan a que se le extraigan los órganos a sus seres queridos en el último momento, cuando hace unos años la tasa alcanzaba un 20 o un 30% en el área sanitaria. La media estatal es de un 14%.

El coordinador de trasplantes del CHUAC, Fernando Mosteiro, atribuye el descenso a un cierto cambio de “mentalidad”, fruto, en parte, de campañas de concienciación, de educación o de que ahora “preguntas que hace años eran tabú”, como la muerte, se abordan en vida y eso “facilita a la familia tomar decisiones".

Tenemos más oportunidades de recibir un trasplante si estamos en el área sanitaria de A Coruña. Y es que el CHUAC tiene una tasa de 84 donantes por cada millón de habitantes, casi el doble que la media nacional, de 48. El donante medio tiene algo más de 59 años.

No solo el acto de donación es importante. También los protocolos puestos en marcha para detectar posibles donantes en áreas no habituales, que no sean Cuidados Intensivos, como Neurología o Urgencias. “Esos enfermos hace años fallecían y no se les permitía el derecho a sus familias de ser donantes”, indicó Mosteiro. Es doble desafío, porque la reducción de accidentes de tráfico también ha supuesto un descenso general de donantes

BALANCE DE TRASPLANTES

El año pasado el CHUAC realizó 238 trasplantes de órganos. Es la cuarta mejor cifra de su historia, y sitúa al hospital en el puesto octavo en este tipo de intervenciones, en toda España. El mérito es mayor, puesto que el hospital de A Coruña, con un área de influencia de medio millón de peronas, compite con complejos mucho mayores o que tienen quirófanos dedicados a estas intervenciones. Por ejemplo, en trasplantes cardíacos, “los resultados son mejores que en otros equipos a nivel nacional, que hacen los trasplantes de manera más ordenada sin ser en urgencia”, según Mosteiro.

De los 238 trasplantes, la mayoría fueron de riñón. 109, casi un tercio con donante vivo. Le siguen los 66 de hígado, 41 de pulmón, 20 de corazón o dos de páncreas. Y dos trasplantes renopancreáticos. Los médicos del CHUAC salvaron la vida a cinco niños, entre todos estos pacientes. En cuanto a los tejidos, hubo 199 donaciones. La mayoría de trasplantes, 200, fueron de huesos. 67, de médula ósea y 40 de córnea.