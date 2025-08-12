Un incendio en Ourense paraliza el tren entre Galicia y Madrid

Un incendio en el polígono de Barreiros de Ourense interrumpe la circulación del AVE entre Galicia y Madrid, así como los trenes que unen Santiago con Ourense. Así lo ha informado esta tarde Renfe en sus redes sociales

La operadora ferroviaria aclara en las respuestas que no hay previsión de vuelta a la normalidad. " El restablecimiento de la circulación depende de la evolución del incendio", indican en una de las respuestas. Según informan, Renfe ha implementado cambios y anulaciones gratuitas para todos los trenes afectados por este incendio.

Nivel 2 de emergencia por incendios

La Xunta de Galicia ha decretado el nivel 2 de emergencia a nivel provincial en Ourense por grandes incendios que, en conjunto, calcinan alrededor de 4.330 hectáreas, en base a las últimas estimaciones de la Consellería do Medio Rural.

La activación de la Situación 2 en toda la provincia implica una "mayor agilidad" de medios y recursos de la Comunidad y del resto de administraciones para la provincia. De este forma, se amplía también el horario laboral del personal y se agilizan los trámites con las diferentes administraciones, especialmente con la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Los incendios activos en Ourense

El más grande de los fuegos es el de Chandrexa de Queixa, que calcina alrededor de 3.000 hectáreas desde su inicio el viernes a las 15.51 horas y es el incendio forestal de mayor tamaño en lo que va de año en Galicia.

Afecta al Macizo Central de Ourense, donde permanecen sin extinguir otros cuatro fuegos: en Maceda, en las parroquias de Santiso (500 hectáreas) y Castro de Escuadro (450 hectáreas), que permanece estabilizado; en Vilariño de Conso, parroquia de Mormentelos (180 hectáreas), que también está estabilizado, y en Montederramo, parroquia de Paredes (120 hectáreas).

Europa Press Manuel Fernándes Bahía (delante) y un bombero en la aldea de Teixeira (Maceda) de spués de la noche con el fuego alrededor de la aldea

Además, en la provincia hay otros tres incendios de importante afectación: en Vilardevós, parroquia de Moialde (40 hectáreas); en Cartelle, parroquia de Anfeoz (20 hectáreas), y en Verín, parroquia de Mourazos (9 hectáreas), que ya está controlado.