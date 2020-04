Feijóo ve "difícil de entender" que se critique al PP y miembros del Gobierno "no cumplan el confinamiento"

El presidente de la Xunta y líder de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que es "difícil de entender determinadas críticas" al PP por plantear una mayor presencia física en el Congreso, en el marco de la crisis del coronavirus, "viendo algunas actitudes de miembros del Gobierno que no cumplen el confinamiento".

Así lo ha trasladado en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, donde fue preguntado acerca de si comparte que haya diputados del PP en el Congreso que rechacen la participación telemática en la actividad parlamentaria y apuesten por la vía presencial.

"No sé exactamente en qué consiste ese rechazo y estoy seguro de que el Grupo Popular cumplirá las distancias que se piden en el pleno del Congreso, pero viendo algunas actitudes de miembros del Gobierno que no cumplen el confinamiento, es difícil entender deteminadas críticas. En todo caso, a mí me preocupa la crisis en Galicia", ha resuelto.

Aunque Feijóo no ha dado nombres, en el foco de la polémica estuvo que el vicepresidente Pablo Iglesias, cuya pareja y también ministra, Irene Montero, dio positivo, rompiese la cuarentena para participar en algunas reuniones del Ejecutivo.