Fallece un hombre en el incendio de una vivienda de Aranga (A Coruña)

Un hombre falleció la noche de este martes víctima de un incendio en el municipio de A ranga (A Coruña). Sucedió en una casa deshabitada del Lugar de Pedramaior

Porén, informaron de novo desde a zona de que había unha persoa no interior da vivenda afectada, aínda que posiblemente falecida, o que confirmaron logo os servizos de emerxencias. Tamén indicaron que a vivenda chegara a arder por completo.

Cómpre mencionar que neste operativo tamén participou o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e a Garda Civil.

El servicio de emergencias 112 Galicia recibió el primer aviso sobre las 2 de la madrugada. El hombre, de avanzada edad, se encontraba dentro de la vivienda.

Una vivienda deshabitada

Según fuentes del servicio de emergencias, la construcción ardió por completo. Era una estructura deshabitada, que estaba al lado de otra vivienda y una granja.

Al lugar se desplazaron efectivos de Urgencias Sanitarias-061, los Bomberos de Betanzos y efectivos del Grupo de Emergencias (GES) de Curtis A Pedramaior también se trasladó la Guardia Civil.