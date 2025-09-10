COPE
Podcasts
Coruña
Coruña

Fallece un hombre en el incendio de una vivienda de Aranga (A Coruña)

La casa, que estaba deshabitada, ardió por completo

Ambulancias en el servicio de Urgencias del CHUAC
00:00
Descargar
Eva Iglesias

Incendio mortal en Aranga (A Coruña)

Noela Bao

Coruña - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Un hombre falleció la noche de este martes víctima de un incendio en el municipio de A ranga (A Coruña). Sucedió en una casa deshabitada del Lugar de Pedramaior 

Porén, informaron de novo desde a zona de que había unha persoa no interior da vivenda afectada, aínda que posiblemente falecida, o que confirmaron logo os servizos de emerxencias. Tamén indicaron que a vivenda chegara a arder por completo.

Cómpre mencionar que neste operativo tamén participou o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e a Garda Civil.

El servicio de emergencias 112 Galicia recibió el primer aviso sobre las 2 de la madrugada.  El hombre, de avanzada edad, se encontraba dentro de la vivienda.

Una vivienda deshabitada

Según fuentes del servicio de emergencias, la construcción ardió por completo. Era una estructura deshabitada, que estaba al lado de otra vivienda y una granja. 

Al lugar se desplazaron efectivos de Urgencias Sanitarias-061, los Bomberos de Betanzos y efectivos del Grupo de Emergencias (GES) de Curtis A Pedramaior también se trasladó la Guardia Civil.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE A CORUÑA

COPE A CORUÑA

En Directo COPE MÁS A CORUÑA

COPE MÁS A CORUÑA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

10:00H | 9 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking