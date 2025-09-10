Fallece un hombre en el incendio de una vivienda de Aranga (A Coruña)
La casa, que estaba deshabitada, ardió por completo
Coruña - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Un hombre falleció la noche de este martes víctima de un incendio en el municipio de A ranga (A Coruña). Sucedió en una casa deshabitada del Lugar de Pedramaior
Porén, informaron de novo desde a zona de que había unha persoa no interior da vivenda afectada, aínda que posiblemente falecida, o que confirmaron logo os servizos de emerxencias. Tamén indicaron que a vivenda chegara a arder por completo.
Cómpre mencionar que neste operativo tamén participou o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e a Garda Civil.
El servicio de emergencias 112 Galicia recibió el primer aviso sobre las 2 de la madrugada. El hombre, de avanzada edad, se encontraba dentro de la vivienda.
Una vivienda deshabitada
Según fuentes del servicio de emergencias, la construcción ardió por completo. Era una estructura deshabitada, que estaba al lado de otra vivienda y una granja.
Al lugar se desplazaron efectivos de Urgencias Sanitarias-061, los Bomberos de Betanzos y efectivos del Grupo de Emergencias (GES) de Curtis A Pedramaior también se trasladó la Guardia Civil.
Contenidos relacionados
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE A CORUÑA
COPE MÁS A CORUÑA
“Begoña Gómez declara como investigada por un presunto delito de malversación a cuenta del enchufe de su amiga Cristina Álvarez como asesora de Moncloa”
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h