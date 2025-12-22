La emoción de 23 empleadas de un supermercado de A Coruña con un décimo del tercer premio: "Como si nos tocara el Gordo"

Creíamos en este 22 de diciembre, en este día del tradicional sorteo de la Lotería de Navidad que A Coruña era la capital de la salud. Hasta que poco antes de las once y cuarto de la mañana se cantaba el tercer premio, el 90693, que ha dejado una lluvia de 10 millones de euros en la ciudad herculina. 20 series de este número, 200 décimos, se vendían en la administración de lotería número 18, "El Yunque", situada en el barrio del Agra del Orzán, llevando la alegría a decenas de vecinos y trabajadores de la zona.

Un premio para clientes habituales

El lotero César Quiñones, visiblemente emocionado, ha explicado que se trata de un número al que la administración está abonada desde hace años. "Es un número abonado que tenemos de hace años, y, entonces, son todos clientes habituales, excepto una parte que llevó una pastelería- panadería de Los Rosales", ha detallado el administrador.

César Quiñones, lotero de la administración de lotería El Yunque, en Alcalde Lens, que ha repartido 10 millones de euros del tercer premio

Quiñones también ha compartido una curiosa premonición. Según el lotero, cuando su administración reparte un gran premio en sorteos como la Bonoloto o la Primitiva, la suerte suele repetirse en Navidad. "Este año que dimos ahora, hace unos meses, otro millón de euros, ahora tocó el tercero", ha señalado, recordando que un patrón similar ocurrió en el pasado cuando repartieron el Gordo en dos ocasiones, en el 2002 y en el 2012.

00:00 Volumen Cerrar Loli y Manoli son dos empleadas del supermercado Familia, en Alcalde Lens, a las que la suerte les ha sonreído esta mañana con un tercer premio. Compraron un décimo del 90693 a repartir entre las 23 trabajadores. Un tercero que sabe a Gordo

La alegría de las empleadas de un supermercado

Un décimo de ese tercer premio ha ido a parar a las 23 empleadas del supermercado Familia, ubicado en la misma calle de la administración. Aunque se trata de un décimo compartido, la emoción era desbordante. Para ellas, los cerca de 2.000 euros que recibirá cada una son un gran alivio, como ha expresado Loli, una de las afortunadas: "Son 2 pagas extras cada participante, pero a nosotros nos vale, como si nos tocara El gordo, el gordo, sí. La verdad es que muy emocionante".

A nosotros nos vale, como si nos tocara El gordo" Loli Empleada del supermercado Familia de Alcalde Lens y una de las agraciadas

El premio ha revolucionado el horario laboral del supermercado. Manoli, otra de las ganadoras, bromeaba con su jefe en medio de la celebración. "Estamos felices, sobre todo porque somos muchos y, bueno, son 2.000 euros para cada uno, pero vamos a poder celebrar las navidades muy bien", ha afirmado. La noticia llegó a través de Loli, que se encontraba en su día libre: "Estaba desayunando, fui y cantaron el tercer premio, y fui al listado, volví a ponerme las gafas, volví a comprobar toda nerviosa, y sí que era, sí que era, sí que era".

Va a tocar el 3" Manoli Empleada del supermercado Familia y una de las agraciadas

La elección del 90693 no fue casual. Manoli ha relatado que tuvo la corazonada de que el número premiado acabaría en 3. "Me dijo, ¿por qué cogiste los números? Por 3. Va a tocar el 3", ha contado. Tras años jugando sin éxito, en los que "nunca nos tocó nada, solamente una devolución", la suerte por fin les ha sonreído, añadiendo además 20 euros de una devolución a repartir entre las 23.

MÁS PELLIZCOS

Cantado en el cuarto alambre de la quinta tabla, el 90693 también se vendió en la administración de lotería "El gato negro", en el número 3 de la avenida Gran Canario. Aquí se despachó un único décimo por ventanilla y de máquina. Otro décimo del tercer premio lo vendieron en la administración "As de Oros" del centro comercial de Los Rosales. En este caso, también fue de máquina a petición expresa de un cliente habitual.

segundo premio

El 70048, segundo premio de la Lotería de Navidad, también tocaba a las empleadas de la tienda Bimba y Lola de la plaza de Lugo. Es el número de la empresa. Lo han celebrado, como marca la tradición con champán.