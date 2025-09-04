Esta é a programación cultural do Fórum Metropolitano da Coruña no inicio do curso 2025/2026
A nova tempada inclúe 13 espectáculos escénicos para público infantil e familiar, ciclos temáticos de cinema como o Festival Lóstrego ou “Os Ollos Abertos” e unha nova edición do Doc do Mes
Coruña - Publicado el - Actualizado
3 min lectura
O Fórum Metropolitano da Coruña inicia este mes a programación correspondente ao segundo semestre de 2025 cunha proposta cultural diversa, pensada para todos os públicos e con especial atención ao público infantil e ás temáticas sociais de actualidade.
O concelleiro de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro, foi o encargado de presentar hoxe a nova tempada no propio equipamento municipal, acompañado de representantes do tecido cultural da cidade. Castro destacou a relevancia do Fórum como elemento de cohesión social e de acceso á cultura, e destacou “o exemplo de integración e dinamización que supón para o barrio”.
A programación escénica inclúe 13 espectáculos, agrupados en tres ciclos principais:
Forumáxico
Desenvolverase durante as dúas primeiras fins de semana de setembro, con funcións os venres e sábados, e achegará ao público familiar espectáculos de maxia e humor. Participarán A Maga Fani, cun espectáculo surrealista que mestura ciencia e fantasía, e Mago Marco, coa peza Maxia para soñar, que convida a viaxar polos soños dun neno aspirante a mago. A programación complétase con outras funcións de maxia participativa, que mesturan malabares, música e humor escénico para todos os públicos.
Todo Público
Cinco espectáculos dirixidos a nenas e nenos de 4 a 12 anos, que combinan monicreques, teatro sen palabras, contacontos e propostas con música. Participan compañías como:
○ Caramuxo Teatro
○ Tanxarina
○ A Cova das Letras
○ Pablísimo
○ Sol do Outono
Sen Numerar
Novo ciclo dirixido a público xuvenil e adulto, en colaboración con Agadic, que ofrece cinco espectáculos de xéneros diversos e contidos actuais. Inclúe dúas pezas pensadas especialmente para mozos e mozas, sobre o uso das redes sociais e a estética na sociedade contemporánea: O escaparate e As Preciosas Ridículas, que ademais terán funcións específicas para institutos en horario escolar. O ciclo complétase con O Último Home de Manuel Cortés, As Preciosas Ridículas da compañía Arroz con Costra, Boa Sorte Mala Fama de Tarabela Creativa e A Luz do Día de Serea Teatro.
Funcións escolares
Tamén haberá funcións escolares matinais os venres, para alumnado de infantil, primaria e secundaria, con inscrición a través do portal municipal de educación.
As entradas estarán dispoñibles en www.ataquilla.com, na billeteira da Praza de Ourense e no Fórum Metropolitano desde unha hora antes de cada función.
Cine no Fórum Metropolitano
No ámbito audiovisual, o Fórum reforza o seu papel como espazo de exhibición cinematográfica e reflexión crítica, con programación nas salas Marilyn Monroe e Fernando Rey.
- Do 3 ao 6 de setembro celebrarase o Festival de Cinema Fantástico Lóstrego 2025, con longametraxes, curtametraxes, actividades infantís, coloquios e exposicións.
- Do 17 ao 20 de setembro terá lugar a VII edición de Os Ollos Abertos, centrado na emigración, o refuxio e os dereitos humanos, con filmes como Bidasoa, Code Inconnu, L’histoire de Souleymane e Non Other Land.
- O 4 de setembro arranca o ciclo Docs do Mes, co documental Miralles, un arquitecto en diálogo co tempo.
- Ademais, proxectaranse estreas internacionais en versión orixinal, como Armand (A titoría), Vogter (Condenados), Bon voyage Marie e Hard Truths (A miña verdade).
O Fórum Metropolitano da Coruña consolídase, segundo o Concello da Coruña, como espazo clave da programación cultural municipal, cunha proposta que combina entretemento, reflexión e formación para públicos de todas as idades. A nova tempada enmárcase na aposta do Goberno de Inés Rey pola diversidade cultural, o apoio á creación local e a accesibilidade cultural en todos os equipamentos municipais.
Toda a información detallada sobre a programación do cinema e das artes escénicas no Fórum Metropolitano durante o segundo semestre de 2025 pode consultarse no portal municipal de cultura: Programación segundo semestre do Fórum Metropolitano.