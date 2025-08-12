Cuatro detenidos en una operación antidroga en Carballo (A Coruña)

La Policía Nacional ha realizado varias detenciones en una operación antidroga en Carballo, en la provincia de A Coruña. No es la primera que se da en este municipio en los últimos meses, tras la operación que se saldó con seis detenidos en mayo, en esta localidad y en A Laracha.

Durante la madrugada de este martes, agentes han realizado la entrada en pisos en las calles Río Eume y Río Anllóns. Entre los detenidos se encuentran ciudadanos de nacionalidad colombiana.

eN COLABORACIÓN CON vIGILANCIA ADUANERA

Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) indican que la causa está dirigida por el Tribunal de Instancia de Carballo nº2. Hay cuatro detenidos y no está previsto que pasen este martes a disposición judicial. Por el momento, la causa está declarada secreta.

Cedida Sede del TSXG

Según han informado fuentes policiales, la operación se realiza en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera. Se ha incautado droga, pero todavía no se han concretado las cantidades ndebido a ese secreto en las actuaciones.