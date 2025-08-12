COPE
Podcasts
Coruña
Coruña

Cuatro detenidos en una operación antidroga en Carballo (A Coruña)

Entre los arrestados se encuentran ciudadanos de nacionalidad colombiana

Agente de la Policía Nacional

Europa Press

Agente de la Policía Nacional

Noela Bao

Coruña - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

 La Policía Nacional ha realizado varias detenciones en una operación antidroga en Carballo, en la provincia de A Coruña.  No es la primera que se da en este municipio en los últimos meses, tras la operación que se saldó con seis detenidos en mayo, en esta localidad y en A Laracha. 

Durante la madrugada de este martes, agentes han realizado la entrada en pisos en las calles Río Eume y Río Anllóns. Entre los detenidos se encuentran ciudadanos de nacionalidad colombiana.

eN COLABORACIÓN CON vIGILANCIA ADUANERA 

Fuentes del Tribunal Superior  de Xustiza de Galicia (TSXG) indican que la causa está dirigida por el Tribunal de Instancia de Carballo nº2. Hay cuatro detenidos y no está previsto que pasen este martes a disposición judicial. Por el momento,  la causa está declarada secreta. 

Sede del TSXG

Cedida

Sede del TSXG

Según han informado fuentes policiales, la operación se realiza en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera.  Se ha incautado droga, pero todavía no se han concretado las cantidades ndebido a ese secreto en las actuaciones. 

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE A CORUÑA

COPE A CORUÑA

En Directo COPE MÁS A CORUÑA

COPE MÁS A CORUÑA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00H | 12 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking