Detectan un intento de timo por las casas en A Coruña y señalan de un rasgo clave del impostor: "Un problema..."

Anibal Rodríguez alerta de un timo relacionado con las fiestas de O Ventorrillo (A Coruña)

La asociación vecinal de O Ventorrillo, en A Coruña, vuelve a alertar de un supuesto timo que utiliza las fiestas del barrio como gancho. Hay al menos una persona que va por las casas, solicitando colaboración económica para las celebraciones.

Una falsa recaudación

Los festejos del barrio se celebran todos los años en torno al 12 de octubre y, de momento, ni siquiera ha comenzado esa recaudación. Sin embargo, han 'fichado' al menos a una persona que está recorriendo los domicilios, que, sospechan, es la misma que lo hizo en años anteriores.

“Al final la gente da su aportación de forma solidaria con las fiestas y siempre va a haber alguien que se está aprovechando”, lamenta Aníbal Rodríguez, integrante de la asociación vecinal. Por ello, pide la “colaboración” a todos los vecinos para que, “cuando vean algún movimiento sospechoso de personas que habitualmente no son las que las que van por las viviendas” se pongan en contacto con la policía, “a ver si de una vez por todas se puede parar esto porque mucha gente va a seguir cayendo en la trampa”.

Características físicas únicas

Por la descripción que han aportado los vecinos, sospechan que “podría tratarse de la misma persona que todos los años está actuando”. Se trata, explica, de “una persona que no tiene un aspecto muy aseado y con un problema en la cara, en un ojo”. Por ello, “deducimos que es la misma persona”.

Noela Bao Edificios del barrio de O Ventorrillo (A Coruña)

Han difundido en redes sociales imágenes de las únicas personas de la asociación vecinal autorizadas para solicitar la colaboración económica con las fiestas.

Irán, dice el mensaje, con chaleco de la organización, tarjeta identificativa con nombre y apellidos y dejarán un recibo con el sello de la asociación vecinal.