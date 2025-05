Cursos gratuítos para formar condutores profesionais ante a falta de transportistas na Coruña

O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, e a presidenta da Asociación Coruñesa de Transportes Discrecionales y Especiales (ACOTRADES), Lucía Loureiro, visitaron este luns en Carballo a autoescola Carcopa, onde se forman os alumnos acollidos ao programa de formación de condutores profesionais de transportes por estrada que impulsa a institución provincial en colaboración coa organización empresarial que agrupa a 200 empresas e autónomos do sector.

En cifras 47 Os anos que, como media, teñen actualmente os condutores profesionais de Galicia

O convenio supón un investimento de 62.500 euros dos que o 80% (50.000 €) son achegados pola Deputación e o 20% por Acotrades, e que permitirá a formación e posterior emprego de ata 24 novos profesionais para o sector de transporte de mercadorías ante a urxente necesidade dun relevo xeracional no sector. Neste sentido, cómpre destacar que a idade media dos traballadores actuais rolda os 47 anos.

Formación gratuíta

A formación, gratuíta para as persoas que se acolleron a este programa, está xa nas últimas fases e cubre 130 horas de clases teóricas para a preparación do exame de obtención do CAP e 10 horas prácticas para formar cos coñecementos necesarios para a obtención do permiso de circulación C. Inclúense tamén as taxas de exame da DGT e o psicotécnico.

Noela Bao Camión de transporte en el puerto de A Coruña

A maiores, o alumando recibe 25 practicas de condución de 45 minutos para a preparación do exame de circulación do permiso C+E, pois este supón unha maior dificultade que o C ao tratarse dun vehículo de grandes dimensións e cunha parte articulada como é o semirremolque.

“Con este programa, a Deputación da Coruña alíase con Acotrades para favorecer a creación de novos empregos nunha profesión que conta cunha elevada demanda e axuda ás empresas a formar os profesionais que necesitan, xa que os condutores coas cualificacións que obteñen nestes cursos son un perfil escaso, difícil de atopar no mercado laboral actual”, explicou o presidente Valentín González Formoso, que destacou a importancia de promover desde as administracións públicas iniciativas que contribúan a crear emprego e á formación de profesionais en nichos con alta demanda laboral, como é o caso dos transportistas.