A Coruña presenta un presupuesto de 375,3 millones de euros para 2026 centrado en vivienda, barrios y movilidad

El Gobierno local de A Coruña ha presentado su proyecto de presupuestos para 2026, unas cuentas que ascienden a 406 millones de euros si se incluyen los organismos dependientes. El presupuesto exclusivo del Concello alcanza la cifra de 375,3 millones de euros, manteniendo la línea expansiva de los últimos años para garantizar los servicios municipales, el desarrollo económico y la justicia social. El objetivo es que A Coruña ejerza el liderazgo que le corresponde como motor de una extensa área metropolitana.

Economía, servicios y nuevos equipamientos

El primer eje estratégico se centra en potenciar el crecimiento económico y los servicios públicos. Destaca una inversión de más de 4 millones de euros en la Cidade das TIC, donde se elaborará un plan director, y se dará continuidad al proyecto Coruña Marítima tras la salida de Repsol de los muelles. Además, se prevé aprobar la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en 2026 y reforzar servicios clave como el de seguridad y el teléfono de atención ciudadana 010.

El impulso a los equipamientos públicos contará con una partida de 18,6 millones de euros. Esta inversión se destinará a la rehabilitación del edificio de A Terraza como futura sede de la AESIA, nuevas oficinas de atención ciudadana, la renovación del Fórum Metropolitano, dependencias en la Fábrica de Tabacos, la Estación Intermodal y nuevas bibliotecas en Palavea y Novo Mesoiro, entre otros proyectos.

Bienestar, vivienda y protección social

El ejecutivo municipal ha puesto un fuerte acento en las políticas sociales, que experimentan un importante incremento. Una de las principales novedades es la mejora del nuevo contrato del Servicio de Axuda no Fogar (SAF), que se incrementa en más de 2 millones de euros. El Gobierno local reafirma que el "escudo social debe seguir firme" para proteger a la población, por lo que también se aumentarán las partidas para las bolsas comedor.

Estamos activando todas las herramientas para mitigar un problema que va a más" Inés Rey Alcaldesa de A Coruña

La vivienda se consolida como una de las máximas prioridades para hacer frente a una problemática creciente. "Estamos activando todas las herramientas y mecanismos que tenemos a nuestra disposición para mitigar un problema que, evidentemente, va a más", ha señalado el Gobierno local. Se reforzará la empresa municipal EMVSA con 1,5 millones de euros para gestionar una bolsa de vivienda pública que alcanzará las 500 viviendas y se destinarán 4,5 millones a la construcción de vivienda pública en Xuxán.

Fruto de la negociación con el BNG, se recuperan los presupuestos participativos con una dotación de 2,6 millones de euros de carácter bianual. En el ámbito deportivo, se ha presentado el Plan de Instalaciones Deportivas 2025-2027, dotado con 7 millones de euros, que contempla mejoras en pistas como las de Adormideras y Santa Margarita. En cultura, se mejorarán recintos como el Teatro Rosalía y se iniciarán los estudios para crear una escuela municipal de teatro.

Movilidad sostenible y cohesión en los barrios

El año 2026 será decisivo para la movilidad con la licitación del nuevo contrato del servicio de transporte urbano, que adaptará las líneas a las necesidades de los nuevos barrios. También se licitará el nuevo contrato de la ORA y la grúa y se elaborará un estudio para definir la ubicación de nuevos aparcamientos. En materia medioambiental, se completará la licitación de la nueva planta de Nostián y se definirá un Plan de Arbolado para reverdecer la ciudad.

Son unos presupuestos para humanizar y mejorar la calidad urbana de nuestra ciudad" Inés Rey Alcaldesa de A Coruña

Finalmente, el cuarto eje se centra en la apuesta por los barrios como factor de cohesión social, materializado a través del Plan de Barrios 2025-2027. Este plan, que ya tiene muchas de sus más de 330 actuaciones en marcha, se verá reforzado con una inversión de más de 58 millones de euros para nuevos proyectos. "Son unos presupuestos pensados para tener mayores servicios, para potenciar el tejido económico, para completar y mejorar los equipamientos públicos y para humanizar y mejorar la calidad urbana de nuestra ciudad", concluyó la alcaldesa.

Los presupuestos municipales de 2026 irán a pleno antes de que termine el año para su aprobación inicial.