Illa apela a la calma en Badalona ante la situación por los desalojados del B9

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu, en el Palau de la Generalitat, a 23 de diciembre de 2025, en Barcelona

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha llamado este martes a la "serenidad y la calma" a los vecinos de Badalona (Barcelona) que están en contra de realojar en equipamientos de la ciudad a desalojados del antiguo instituto B9.

"La prioridad del Govern es resolver la situación, y lo estamos haciendo con discreción y con trabajo", ha dicho Illa en una rueda de prensa tras el último Consell Executiu de este año, y ha agradecido el papel de las entidades y de todas las personas que están colaborando.

Ha destacado que estas entidades y personas que ayudan "no hacen entrevistas, trabajan", en una alusión velada al alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, con el que Illa ha asegurado que ha hablado.

Despliegue de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Badalona por el desalojo del antiguo instituto

GARANTIZAR LA CONVIVENCIA

"Lo que le tenía que decir (a Albiol) se lo he dicho en privado", ha expresado el presidente, que ha añadido textualmente que el Govern respeta y atiende a las resoluciones judiciales y ha hecho lo que tenía que hacer en este sentido.

Ha augurado que en las próximas horas habrá "signos palpables" de mejora de la situación, y ha afirmado que el Govern trabajará para garantizar la convivencia de acuerdo a los valores humanistas que sustentan la acción de su Ejecutivo, según él.

"En situación que no son sencillas insisto en llamar a la calma y a la serenidad. Yo no perderé la cabeza. Quizá hay gente que quiere que los ciudadanos pierdan la cabeza, yo no", ha concluido.