Chueca denuncia en COPE el “sorprendente” bloqueo de VOX, PSOE y ZeC a los grandes eventos de Zaragoza

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha denunciado en los micrófonos de COPE Zaragoza el “insólito acuerdo” alcanzado en el pleno municipal por PSOE, VOX y Zaragoza en Común para, según sus palabras, “evitar que podamos seguir impulsando la política de eventos culturales y deportivos”. Esta alianza, calificada de “sorprendente” por la alcaldesa, afecta directamente a la gestión de citas tan relevantes como el festival Vive Latino, la Feria del Libro o grandes eventos deportivos que han contribuido a dinamizar la economía local.

Chueca lamenta que VOX, un partido que “en teoría apoya a la política local y a la economía local”, se sume a la izquierda para “bloquear que el gobierno siga haciendo de Zaragoza una ciudad dinámica, una ciudad que brilla”.

La decisión reduce competencias en las sociedades municipales a través de las cuales se gestionan estos eventos, poniendo en duda su futuro y el modelo de ciudad que, según la alcaldesa, llena hoteles y restaurantes.

La sombra del presupuesto

Este movimiento se produce en plenas negociaciones para la aprobación de los presupuestos municipales. A pesar de la tensión, Chueca asegura que presentará “el presupuesto que hemos pactado y trabajado juntos” con VOX. La alcaldesa ha recordado que la negociación lleva en marcha desde septiembre y espera que “ellos también mantengan su palabra”, desvinculando el acuerdo presupuestario de las recientes discrepancias en el pleno.

En materia de urbanismo, el pleno ha servido para desatascar “cicatrices urbanísticas” históricas. Uno de los proyectos clave es el de la antigua fábrica de Averly, donde se construirán 850 viviendas. Chueca ha solicitado formalmente a la Sareb, dependiente del Gobierno de España, que ceda parte de esos suelos para vivienda pública, "igual que han hecho en Cataluña" donde, afirma, "han cedido para construir 13.000 viviendas".

La seguridad también ha ocupado un lugar central en sus declaraciones, a raíz del “triste fallecimiento” de un joven en la estación de Cercanías de Casetas. La alcaldesa ha enviado una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, para que Adif “garantice la seguridad y que este dramático accidente no vuelva a repetirse nunca más”. Chueca ha expresado su deseo de recibir una respuesta sensible, a diferencia de la reacción “molesta” del ministro ante su petición de mantener la parada del AVE en Zaragoza.

Zaragoza, a la cabeza de la movilidad sostenible

La alcaldesa ha defendido su gestión en movilidad, destacando que Zaragoza es la ciudad “que más carriles bici tiene de España”, con casi 150 kilómetros que conectan todos los distritos.

Además, ha subrayado que es la única con un servicio de bici pública eléctrica que llega a todos los barrios, una medida que busca fomentar una movilidad “cómoda, segura y económica”.

Respecto al tranvía, y ante la creciente demanda, ha anunciado que ya ha solicitado a la sociedad mixta la compra de dos nuevos convoyes, que se suman a los dos que entraron en servicio gracias a los fondos europeos. Desde 2019, según Chueca, “hemos duplicado los recursos que dedica el ayuntamiento a la movilidad”, pasando de 58 a 115 millones de euros anuales, lo que ha permitido mejorar frecuencias de autobús y tranvía e implantar una nueva línea circular.

Finalmente, la alcaldesa ha reafirmado su compromiso con la ampliación de la línea del tranvía, especialmente hacia los distritos del sur, donde se espera un importante crecimiento demográfico. No obstante, ha condicionado el proyecto a la implicación del Gobierno de España, para que financie la obra “igual que financia todas las demás líneas de tranvía de España” y la ciudad no tenga que volver a pagarla “a pulmón”.