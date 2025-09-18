A Coruña premia á súa cidadanía exemplar: "A emoción é moi grande"
A Asociación Proxecto Máscaras entrega os seus galardóns anuais a persoas que destacan pola súa solidariedade, elixidas polos premiados da edición anterior
A cidade da Coruña viste as súas mellores galas para recoñecer o labor dos seus cidadáns máis implicados. A Asociación Proxecto Máscaras celebra a tarde deste xoves a novena edición dos seus xa consolidados premios de boas prácticas cidadás, uns galardóns que teñen a particularidade de que son os premiados do ano anterior os que elixen aos seus sucesores. O presidente da asociación, Iago González, explicou no programa Mediodía COPE Coruña que a iniciativa xurdiu "un pouco por casualidade" e que o obxectivo é recoñecer a persoas que traballan pola comunidade dun xeito natural e desinteresado.
A xente que normalmente leva estes premios non fai a súa labor para ter ningún tipo de recoñecemento, faino por convicción.
Presidente da Asociación Proxecto Máscaras
A reacción dos galardoados adoita ser de sorpresa e emoción. "A xente que normalmente leva estes premios non fai o seu labor para ter ningún tipo de recoñecemento, faino por convicción", sinalou González. Segundo o presidente da asociación, os premiados senten unha "emoción desbordada" porque o seu traballo, moitas veces silencioso, é valorado por outras persoas que tamén están implicadas no tecido social. "Pode que haxa bágoas esta tarde alí", confesou.
Gañadores da novena edición
Este ano, a lista de premiados inclúe nomes coñecidos e outros por descubrir. Entre eles están Fina Arcas, do centro ocupacional Pascual Veiga; o bombeiro David Hermida, recoñecido recentemente polo seu labor nos lumes; os irmáns Pitu e Chemy Vaamonde (este último a título póstumo), procedentes da educación social; Fernanda Pérez, activista de Monte Alto; a traballadora social Laura Presedo; e Concha Sánchez, cun amplo currículo de activismo social.
Recoñecemento especial á diversidade
Ademais dos premios elixidos polos anteriores galardoados, a asociación entregou un recoñecemento especial á produtora 345, pola serie A Coral da Televisión de Galicia. González destacou que a ficción "ten unha integración da diversidade moi interesante e moi natural, moito máis do que eu a nivel profesional vin en producións a nivel estatal". Este premio pon de relevo a importancia de representar a realidade social dunha forma inclusiva e respectuosa nos medios de comunicación.
A gala de entrega de premios celébrase esta tarde, ás 18:45 horas, na sede da ONCE na Coruña, con entrada libre para todo o público que queira asistir. A cerimonia, que chega á súa novena edición, estará conducida pol xornalista Noela Bao Con preto de 50 persoas homenaxeadas ao longo da súa historia, a entidade xa pensa na décima edición, aínda que "nos dá moito medo o que se nos poida ocorrer".
