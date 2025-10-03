COPE
El tiempo en A Coruña da un giro este fin de semana: de la lluvia al sol en 24 horas

Un frente dejará precipitaciones el sábado, pero el anticiclón volverá el domingo con tiempo seco y soleado que se prolongará durante la próxima semana

Árboles y edificios en el Papagayo (A Coruña)
Eva Iglesias

Así viene el tiempo en A Coruña este fin de semana, según Meteogalicia

Redacción COPE Coruña

Coruña - Publicado el

1 min lectura

Este viernes, A Coruña tendrá una jornada de cielos cubiertos, con brumas marinas que entrarán por el litoral durante la noche. Las temperaturas máximas rondarán los 21 grados, acompañadas de vientos moderados del sur, según el pronóstico de MeteoGalicia.

Llega la lluvia el sábado

La situación cambiará el sábado con la llegada de un frente que dejará cielos cubiertos y precipitaciones débiles. Las temperaturas bajarán, con una máxima de 18 grados y una mínima de 15. El viento también cambiará, soplando primero del suroeste para rolar después a componente norte.

Lluvia A Coruña Plaza de España Campo da Leña

Noela Bao

Plaza de España (A Coruña)

El regreso del anticiclón

El domingo se recuperará la influencia anticiclónica, lo que traerá de vuelta el tiempo seco y soleado para terminar el fin de semana. Las temperaturas máximas subirán ligeramente hasta los 19 grados, mientras que las mínimas descenderán a 12 grados.

Se va a prolongar la próxima semana, recuperamos esa influencia de las altas presiones"

Ana Lage

Meteogalicia 

Esta estabilidad ha venido para quedarse. Según ha confirmado Ana Lage, de MeteoGalicia, la previsión es que la situación "se va a prolongar la próxima semana, recuperamos esa influencia de las altas presiones, con tiempo seco y soleado".

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

