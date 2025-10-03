El tiempo en A Coruña da un giro este fin de semana: de la lluvia al sol en 24 horas
Un frente dejará precipitaciones el sábado, pero el anticiclón volverá el domingo con tiempo seco y soleado que se prolongará durante la próxima semana
Este viernes, A Coruña tendrá una jornada de cielos cubiertos, con brumas marinas que entrarán por el litoral durante la noche. Las temperaturas máximas rondarán los 21 grados, acompañadas de vientos moderados del sur, según el pronóstico de MeteoGalicia.
Llega la lluvia el sábado
La situación cambiará el sábado con la llegada de un frente que dejará cielos cubiertos y precipitaciones débiles. Las temperaturas bajarán, con una máxima de 18 grados y una mínima de 15. El viento también cambiará, soplando primero del suroeste para rolar después a componente norte.
El regreso del anticiclón
El domingo se recuperará la influencia anticiclónica, lo que traerá de vuelta el tiempo seco y soleado para terminar el fin de semana. Las temperaturas máximas subirán ligeramente hasta los 19 grados, mientras que las mínimas descenderán a 12 grados.
Se va a prolongar la próxima semana, recuperamos esa influencia de las altas presiones"
Meteogalicia
Esta estabilidad ha venido para quedarse. Según ha confirmado Ana Lage, de MeteoGalicia, la previsión es que la situación "se va a prolongar la próxima semana, recuperamos esa influencia de las altas presiones, con tiempo seco y soleado".
