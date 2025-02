Clamor en el hospital de A Coruña contra las agresiones a personal sanitario: “Iba a pasar, la duda era cuándo”

Cientos de profesionales sanitarios hicieron valer el lema “Queremos cuidar sin miedo” con voz firme frente al servicio de urgencias del Hospital Universitario de A Coruña. Han demandado, este martes, seguridad a la hora de hacer su trabajo con una sonora protesta.

Lo han hecho en solidaridad con el enfermero y el vigilante a los que agredió un paciente dentro del servicio, en las últimas horas. El paciente estaba a la espera de ingreso, en el servicio de urgencias, y empezó a alterarse. Cuando lo apartaron para contenerlo, sacó una navaja de la ropa y empezó a apuñalar a Isma, uno de los enfermeros que lo atendían. Podría haber sido una desgracia si Marcos, un vigilante, no lo hubiese contenido, o si en vez de emprenderla contra el sanitario, joven pero corpulento, hubiera atacado a otra persona.

Lo contaba Paola, una enfermera que estaba en el lugar. “No sabíamos que tenía un cuchillo y empezó a apulañarlo”. Da gracias a la labor del personal de seguridad, que fue “impecable”. Gracias a que lo cubrieron y que consiguieron retener al agresor y quitarle el cuchillo, “Isma está donde está”.

Y donde está Isma es en el hospital, ingresado en planta, recuperándose. Perdió mucha sangre y tuvieron que operarlo, pero ya ha recuperado el buen humor que le caracteriza, relatan todos sus compañeros.

Pacientes cada vez más agresivos

Un talante que no es suficiente para contener la agresividad, cada vez mayor, que tienen que soportar los profesionales. Agresiones verbales y físicas... diarias, que se han agravado tras el coronavirus.

Lo cuenta Juan. Lleva 26 años como enfermero en urgencias y asegura que lo que pasó ayer era solo cuestión de tiempo. “Hoy debemos de tener unas 4 ó 5 personas contenidas en Urgencias esperando ingresar en Oza, en Psiquiatría. Es todos los días, no uno puntual”, asegura. Tiene claro que “estaba visto que iba a pasar, la duda era cuándo”.

Pide una unidad de críticos en urgencias para este tipo de pacientes porque “no puedes meter un paciente psiquiátrico agresivo con el resto de enfermos”. Él, aun con su experiencia,reconoce que no tiene “mano izquierda para llevar este tipo de pacientes porque no sé, no estoy formado para ello”.

Los vigilantes piden poder defenderse

Fuera de peligro está también Marcos, el vigilante, que hoy se puso detrás de la pancarta, con la cara llena de tiritas. Solo recibió cortes superficiales que no le impiden pedir, como sus compañeros, mayor seguridad.

Noela Bao Concentración contra las agresiones al personal sanitario en A Coruña. En la imagen sale el vigilante agredido

Desde el sindicato USO reclaman más medidas para contener a pacientes conflictivos, como espráis. Iván Blanco es secretario de organización de seguridad privada y denuncia “la falta de medios generalizados” que llevan “años” solicitando para tener una “medida no letal” para hacer frente a las agresiones. “Nuestros compañeros no tienen medios para enfrentarse”, lamenta.

El Hospital revisará protocolos

Desde el hospital de A Coruña han anunciado que revisarán los protocolos para ver qué falló en este caso. El gerente del área sanitaria A Coruña-Cee, Luis Verde, anunció la convocatoria de un Comité de Seguridad y Salud para “intentar analizar los pormenores de lo que sucedió y revisar nuestros protocolos, nuestras formas de actuación para tratar de evitar que situaciones como estas se vuelvan a repetir”.

Noela Bao Momentos de tensión en la concentración para reclamar más seguridad en el CHUAC

En la concentración hubo momentos de tensión cuando apareció él y el equipo directivo del hospital. Varias personas los increparon, al entender que se tenían que haber puesto en marcha medidas desde hace mucho tiempo.