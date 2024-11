Un bombero de A Coruña viaja a Catarroja para ayudar a los damnificados y esto es lo que le pasa nada más llegar: "Locura"

Hay muchas historias de manos que han acudido a las zonas devastadas por la DANA a ayudar. Esta es una más: la del cabo de bomberos coruñés José Manuel Rama que nos atiende desde el barranco de Torrent, en Catarroja donde están trabajando para limpiar la zona. Una zona que describe como "el caos absoluto". Y reconoce que, a pesar de su experiencia profesional, nunca había visto nada así, "ni yo ni nadie".

Rama defiende el trabajo que se está haciendo porque, a pesar de que hay "localidades desatendidas" seis días después, como denuncian los vecinos y se ha puesto de manifiesto en los medios de comunicación, reconoce que, a veces, "intentan llegar a un punto y no podemos acceder porque están en ese momento con palas excavadoras de gran tonelaje intentando hacer un carril para que se pueda pasar porque es imposible llegar".

Describe calles llenas de vehículos apilados y hasta que la máquina pesada no hace su trabajo "no puedes llegar. Puede llegar una persona para valorar algo, pero es super complicado. Esto es un caos absoluto". Y situaciones también complicadas para circular. De hecho, pone de ejemplo, que cuando llegaron le preguntaron a un policía local por "dónde ir a un sitio" y resultó ser "un policía local de Sevilla, no de Valencia, pero que viene a ayudar y estaba regulando el tráfico porque hace falta algún policía que tenga experiencia en esto y que regule toda esta locura".

el día a día

Relata que salieron para Valencia el lunes por la mañana desde A Coruña. Él y otro cabo y diez bomberos más y cinco vehículos con los medios necesarios para intervenir. A su llegada se dirigieron al centro comercial de Ikea en Manises, que tiene un aparcamiento gigante y donde está el puesto de mando avanzado.

Explica que trabajan por cuadrantes. Los efectivos llegados desde Galicia están trabajando en el cuadrante dos que tiene "varios ayuntamientos pequeñitos". Destaca que al puesto de mando avanzado le está resultando difícil coordinar porque "aquí ha venido de repente...Mi pregunta es quién no ha venido".

Asegura que allí están bomberos de toda Galicia, protecciones civiles, el ejército, brigadas forestales, riadas de vecinos. "Nosotros estábamos llegando, pasamos por debajo de puentes y pasaba gente, gente y gente con escobones para ayudar". Gestionar esto, reconoce, es "muy difícil".

Es tal el caos imperante que destaca que allí la gente "ha desistido de llamar al 112". Por ejemplo, apunta, "un día en Coruña, una lluvia fuerte que inunda cinco bajos y no sé, cuatro locales, pues la gente llama al 112 y a bomberos y pide recursos para que vayas allí. Aquí, yo creo que la gente ha dejado de llamar al 112 porque está todo inundado. Entonces, muchas veces, el puesto de mando avanzado no tiene conocimiento de que hay una inundación gigante en algún sitio y tiene, a lo mejor, las bombas paradas".

Ante esta situación, señala, "nosotros decidimos con el permiso del puesto de mando intentar llegar lo más lejos posible, fuera de nuestro cuadrante, porque nuestro cuadrante estaba más o menos atendido, con servicios de emergencia. Y las localidades que peor estaban no".

El trabajo que están realizando los doce bomberos desplazados desde A Coruña está consistiendo en limpiar "todo, desmontando coches en unos garajes".

X BombeirosCoruña Bomberos coruñeses trabajando en garajes

Después se trasladaron al barranco de Torrente, en Catarroja donde han ido a parar "coches, coches y coches". Por la noche pararon porque, reconoce Rama, que "tenía bastante riesgo estar encima de vehículos amontonados con poca iluminación. Era un riesgo y preferimos descansar y venir hoy por la mañana".

Esta mañana, a primera hora, han regresado a la zona donde trabajando junto con el Ejército que tiene una grúa de gran tonelaje para retirar los vehículos. "Nosotros lo que hacemos es enganchar los vehículos a la grúa y todo lo que tiene alrededor, piezas metálicas, no sé, es que tiene de todo porque ha barrido todo". Señala que "los de arriba están revisados, pero los de abajo no".

Trabajan de sol a sol, "desde que sale el sol hasta que se va el sol no paras. Pero no paras de trabajar porque luego tienes que ir a limpiar todos los camiones, las EPIS, organizar el trabajo del día siguiente...". Así, subraya este bombero coruñés, "estamos cuatro días trabajando seguido".

A pesar del inmenso trabajo que realizan, Rama reconoce que "estamos encantados de venir". Y destaca que en cuanto les pidieron colaboración, en cuanto les informaron que había que mandar un contingente "en cinco minutos, yo estaba de guardia, en cinco minutos se apuntaron 25 personas, en cinco minutos literal". "Obviamente la gente de aquí necesita ayuda pero nosotros estamos felices de poder ayudar, de poder trabajar y de poder estar. No estamos haciendo nada distinto que nuestro trabajo", concluye.

Los dos equipos enviados a la zona por el ayuntamiento de A Coruña a la zona, en coordinación con la Xunta de Galicia, permanecerán ayudando "cuatro días". Está previsto que el viernes por la noche llegue "otro grupo que nos va a dar el relevo para empezar a trabajar el sábado". Ese mismo sábado, estos dos equipos regresarán a A Coruña.