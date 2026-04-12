En este barrio de A Coruña se comunican con once grupos de WhatsApp: "Tenemos uno para presentar a nuestras mascotas y nuestros gatos"

Novo Mesoiro, el barrio más joven y conectado de A Coruña, se ha convertido en un ejemplo de comunidad gracias a sus potentes redes sociales. El artífice de esta red, Víctor Lamela, ha cedido el testigo de la presidencia de la asociación de vecinos a Patricia Fernández. Lamela, uno de los fundadores de la organización hace quince años, deja el cargo para volver a centrarse al 100 % en la comunicación digital que él mismo impulsó y que suma a miles de personas.

Las cifras de participación confirman el éxito del modelo. Para una comunidad de algo más de 9.000 vecinos, la mayoría está en redes. "En WhatsApp creo que estamos en los 1.800 miembros, estamos llegando a los topes. En Instagram, cerca de 6.000, en Facebook, estamos más o menos igual, en Telegram, también estamos en 1.800", detalla Lamela. Su objetivo inicial era claro: dar servicio y crear unidad.

Once grupos para todo

La nueva presidenta repasa la compleja organización de la comunidad en WhatsApp, que cuenta con once grupos temáticos. Hay dos de charla general, uno de mercadillo, otro para organizar quedadas y, como curiosidad, "un grupo para presentar a los vecinos más invisibles que no salen, que son nuestros perros y nuestros gatos", explica Fernández. También existen canales para donaciones, objetos perdidos y dos específicos para alquiler y venta de vivienda que, según afirma, "están completos, ya tienen cada uno 1.025 miembros".

Hace cuatro años, Víctor Lamela sumó a su labor en redes la presidencia de la asociación, una tarea que ahora abandona. "Lo único que quito es el tema de la asociación, porque da muchísimo, muchísimo trabajo. Además, quema mucho con el tema de política", confiesa. Asegura que ser presidente implica reuniones y enfadarse "con ciertos políticos que no cumplen las promesas".

Al final, somos como un pequeño pueblo" Víctor Lamela

Un relevo de continuidad

El relevo en la asociación lo asume la hasta ahora vicepresidenta, Patricia Fernández, garantizando una transición tranquila. "Es un cambio, la verdad, tranquilo y sin sobresaltos. Él ahora tiene otros proyectos personales que requieren de su atención, y me pidió a ver si podía continuar con la asociación como presidenta, y le dije que sí", comenta la nueva presidenta.

Tenemos 2 o 3 demandas históricas que son nuestro caballo de batalla" Patricia Fernández

Fernández continuará con las demandas históricas del barrio, que siguen siendo su principal objetivo. "Tenemos 2 o 3 demandas históricas que son nuestro caballo de batalla: el tema de la biblioteca, oficina de Correos, apertura del centro de salud por las tardes y, sobre todo, el transporte público. Y por eso llevamos peleando cuatro años y vamos a seguir peleando", afirma.

Víctor Lamela, que seguirá al frente de las redes, echa la vista atrás y recuerda lo mucho que ha cambiado Novo Mesoiro. "Antes no teníamos nada, ni colegio ni centro de salud", rememora, explicando que la oficina de Correos "era un contenedor de metal". Hoy, la situación es muy diferente, como él mismo resume: "Al final, nos conocemos todos a través de redes, e incluso hay gente que saluda por la calle que no conozco y digo, ay, sí lo conozco de redes. Pues al final, somos como un pequeño pueblo".

COPE Coruña Bus 21 en una parada de Novo Mesoiro

El cambio es tan drástico que, según Lamela, "antes nadie quería venir a vivir a Mesoiro, eran los pisos baratos, y ahora hay una demanda bestial". Este auge se refleja en los propios grupos de WhatsApp, con dos canales dedicados a la venta y alquiler de pisos, uno de ellos ya completo con más de mil miembros y otro en camino de estarlo.