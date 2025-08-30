El autor del atropello múltiple en A Coruña podría enfrentarse a 90 años de cárcel: "Utilizó el coche como un arma"

El caso del atropello múltiple ocurrido recientemente en A Coruña podría derivar en una condena de hasta 90 años de prisión, si se confirman las seis tentativas de homicidio que investiga la Fiscalía. Así lo ha explicado el abogado penalista Manuel Ferreiro en una entrevista emitida por COPE Coruña, en la que ha detallado las posibles implicaciones penales del suceso.

Ferreiro ha señalado que, si se demuestra que el conductor actuó con intención de matar, las penas podrían ser muy elevadas: “Si esta persona resulta acusada de seis tentativas de homicidio, una pena de 5 a 10 años por cada una”. Pero el escenario podría agravarse aún más si se considera que las víctimas no tuvieron posibilidad de defenderse: “En ese caso ya podríamos incluso saltar a tentativa de asesinato: de 7 y medio a 15 por cada uno”.

El uso del coche como arma

El abogado distingue entre una conducción temeraria y un ataque deliberado: “Cuestión distinta es cuando no estoy conduciendo de manera normal, sino que utilizo mi coche como un arma y ataco a estas personas”. En ese caso, cada víctima se contabiliza como un delito independiente, lo que multiplica las penas.

Además, Ferreiro recuerda que el estado mental del acusado será clave en el proceso judicial. Aunque ha sido ingresado en un hospital psiquiátrico, eso no garantiza una exención de responsabilidad penal. “No es suficiente el hecho de que uno tenga una afectación mental. Eso es lo que nosotros llamamos el requisito biológico", afirma. Lo que determinará la jueza será si esa enfermedad influyó en su conducta: “Si estaba muy afectado, se rebajan más las penas y se adoptan medidas de seguridad”.

Posibles eximentes y medidas alternativas

En casos extremos, podría aplicarse una eximente completa si se demuestra que el acusado estaba totalmente privado de sus facultades mentales, por ejemplo, por un brote psicótico. En ese supuesto, “no tiene un cumplimiento de una pena de cárcel, pero se le impone una medida de seguridad que pueda suponer un internamiento en un centro psiquiátrico”.

Ferreiro también ha explicado que las indemnizaciones y los daños colaterales serán objeto de análisis. Incluso personas que no fueron atropelladas directamente podrían estar incluidas en el proceso. “Si voy con mi hija de la mano y me atropellan, mi hija lo presencia y sufre secuelas psicológicas, puede haber desde un delito de lesiones psíquicas o simplemente una indemnización”, pone como ejemplo.

Un tipo de delito poco frecuente

Aunque en los últimos meses se han registrado dos casos similares en Galicia, Ferreiro subraya que los atropellos intencionados son poco habituales: “En mis 24 años en esto he tenido un par de ocasiones en las que sí, alguien ataca a su exmujer con el coche, intenta atropellar… pero son raros, gracias a Dios son raros”.

El abogado recuerda el caso reciente en el que un cliente suyo embistió con su coche una terraza en el barrio de Os Mallos, también en A Coruña. En ese proceso, se distinguieron los embestidos directos —calificados como tentativa de homicidio o asesinato— de los daños colaterales, que podrían ser considerados como delitos de lesiones.