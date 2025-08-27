Atropella y hiere a seis personas cuando cruzaban por un paso de cebra de A Coruña: “Escuchamos muchísimos gritos”

La Policía Local de A Coruña trabaja para esclarecer las circunstancias que rodean a un atropello múltiple en pleno centro la ciudad herculina. Un conductor de mediana edad arrolló a varias personas que cruzaban por un paso de cebra en la Plaza de Mina este miércoles a mediodía. El conductor ha sido detenido en el lugar y hay seis personas heridas. Tres de ellas, graves.

Fue sobre las 12:20h cuando, según confirma el Ayuntamiento de A Coruña, el hombre, un vecino de A Coruña de 51 años, salía con su coche de una plaza de aparcamiento reservada de la calle Juana de Vega. Arrancó en el momento en el que las personas empezaron a cruzar correctamente, según reconoció él mismo a los agentes del 092.

Noela Bao El paso de peatones de la Plaza de Mina está situado a la salida del parking de la Plaza de Pontevedra

Heridos de entre 4 y 75 años

Las seis personas heridas son cinco adultos y una niña de solo cuatro años. Enseguida se desplegaron en la zona multitud de ambulancias que los llevaron al servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC). La menor está en el Materno Infantil.

Noela Bao Entrada a Urgencias del CHUAC

Tres de los adultos están en estado grave con diversas lesiones, según confirma el área sanitaria de A Coruña-Cee. Son dos mujeres y un hombre. Otros dos adultos, un hombre y una mujer, presentan pronóstico leve.

Gritos y un intento de huida

“Nos dijeron que salía del garaje y es un vecino de la zona”, cuenta a COPE Nuria, que estaba trabajando en la zona cuando se produjo el suceso. “Escuchamos muchísimos y cuando salimos ya vimos a personas tiradas en el suelo”. Enseguida comprobaron que el culpable había sido el conductor de un coche que presentaba un fuerte impacto en la parte delantera. “Tenía toda la luna por delante destrozada”. El hombre intentó huir, pero “tampoco podrían dar mucho más porque no tenía visibilidad en el coche. Lo intentó pero yo creo que ya paró”.

Nuria y Paula trabajan en el entorno de la Plaza de Mina

Paula, otra empleada de un negocio próximo, no vivió directamente el suceso porque entró más tarde, pero cuenta que su compañera “estaba aquí sola, tranquila y escuchó un estruendo terrible”. Ella “se asustó mucho porque pensó que era una bomba, algo así”. Ya vio el tumulto, “gente gritando” y “alguien tirado en el medio del paso de cebra”.

evaluación médica y psiquiátrica

La Policía local precintó el paso de cebra y se están practicando diligencias para determinar todas las circunstancias del accidente, que apunta a ser intencionado. El detenido ya fue sometido a las pruebas de alcohol y drogas y ahora será examinado por personal sanitario para su evaluación médica y psiquiátrica.

Noela Bao El paso de cebra de la plaza de Mina, esta tarde

Cobra fuerza la posibilidad de que sufriese algún tipo de problema mental porque estaba muy agitado. “Salió del aparcamiento a mucha velocidad”, le comentaron a Paula.

Tras acordonar la zona, una grúa retiró el vehículo sobre las 13:20h y se restableció la circulación. Hubo mucha complicación de tráfico en la ciudad esta mañana debido al suceso que tuvo lugar en uno de los pasos de peatones más anchos de A Coruña.