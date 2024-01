Así son los pellets de plástico que llenan las playas gallegas: como un grano de arroz

Seguimos pendientes de los pellets de plástico que han llegado también a parte de las playas de A Coruña y la comarca. Servicios municipales los han detectado en el Orzán, As Lapas, Bens y O Portiño. Las mareas siguen llevando este martes bolitas blancas a zonas que se limpiaron en las últimas horas. El Ayuntamiento herculino ha reforzado la limpieza de playas desde el pasado viernes.

¿Qué son los pellets de plástico que han llegado a las costas de Galicia? Analizamos con la doctora en Química Deborah García Bello el tipo de material y la repercusión que puede tener en el entorno Noela BaoA Coruña 08 ene 2024 - 17:46

Desde la Xunta piden que, en caso de que haya voluntariado para la recogida de pellets, las labores se hagan de manera coordinada y asesorada para no dañar más el medio ambiente. Concellos como el de Arteixo han pedido a la ciudadanía que no se acerquen a los lugares en los que hay mayor acumulación para no pisarlos. Y es que si se introducen en la arena, es más difícil su limpieza.

¿Cómo son los pellets de plástico?

Estas minúsculas bolitas del tamaño de un grano de arroz vienen mezcladas con algas y separarlas es complicado. Lo recomendable es recogerlas con un cepillo e introducir todo en un cubo de agua ya que los pellets flotan. La armadora del barco Toconao, el que perdió una carga de varios contenedores en diciembre, asegura que han caído al mar más de 26 toneladas de pellets frente a las costas de Portugal así que la previsión es que sigan llegando a los arenales no solo en la franja atlántica sino también al Cantábrico.

Montón de pellets (izquierda) y montón de arroz (derecha)





La conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, se reúne la tarde de este martes con técnicos de Meteogalicia para analizar la evolución de las corrientes marinas de los próximos días. En Herrera en COPE, ha reconocido el trabajo de todo el mundo por retirar estas bolas de las costas. Ha querido “agradecer” la labor de “empresas, cofradías, voluntarios, ayuntamientos y por supuesto el personal y los técnicos de la Xunta de Galicia”.

Sin especies afectadas

Según ha contado a Carlos Herrera, el pellet “es un producto que flota y, por lo tanto, en cantidades muy grandes puede afectar a la fauna e incluso a la flora”. No obstante, a día de hoy, no hay “ningún animal que haya sido afectado” los centros de recuperación de fauna salvaje.

La Fiscalía de Medio Ambiente investiga el vertido al apreciar indicios de toxicidad en estos plásticos. Los análisis encargados por la Xunta constatan que se trata de polietileno. Es uno de los plásticos más comunes y no es peligroso, pero es necesario retirarlo para minimizar los daños medioambientales por su descomposición.

“Lo que queremos trasladar es tranquilidad”, puntualizó la conselleira. Aclara que “no se trata de un material tóxico ni peligroso porque de ser así tendrían que haber actuado de forma contundente tanto el gobierno español como el portugués”.