Siro López, comentarista de El Partidazo de COPE, tiene claro el resultado y los goleadores en el derbi entre el Atlético y el Real Madrid: "Sé que es difícil"

El pronóstico de Siro López, comentarista de COPE, para el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid

Siro López ha ofrecido su pronóstico en el programa 'Deportes COPE' para el próximo derbi madrileño que se jugará este sábado en el Metropolitano, y que se podrá seguir en directo en Tiempo de Juego desde las 16:15h.

COPE Atlético - Real Madrid, jornada 7 Primera División

posibles alineaciones

En Deportes COPE en La Linterna hemos desvelado las posibles alineaciones que pueden sacar tanto Simeone como Xabi Alonso.

Por un lado, los colchoneros pueden tener el siguiente once titular: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano Simeone, Koke, Barrios, Nico González; Baena y Julián Álvarez.

Por contra, los merengues podrían salir con Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler; Mastantuono, Mbappé y Vinícius.

pronóstico

Fiel a su optimismo, el colaborador no ha dudado en apostar por el equipo blanco: "Yo siempre soy optimista con el Real Madrid, incluso en los peores momentos".

El pronóstico de Siro López es contundente, vaticinando la "victoria al Real Madrid por 1 a 3". Aunque reconoce la dificultad del partido, afirmando que "el Atleti en su casa, pues siempre es un equipo complicado", confía en el potencial ofensivo del conjunto merengue.

Alamy Stock Photo Kylian Mbappé y Vinicius Junior (Real Madrid) celebrando un gol durante el partido de LaLiga EA SPORTS entre los equipos Real Oviedo y Real Madrid FC en el Estadio Carlos Tartiere.

López ha ido un paso más allá y ha detallado los nombres de los posibles anotadores. Según su vaticinio, los goles del Real Madrid serían obra de Bellingham y un doblete de Mbappé, mientras que Griezmann marcaría el único tanto para los rojiblancos.

