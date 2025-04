Mantillas coruñesas: así se vive la Semana Santa entre encajes y fe

No es un simple accesorio de moda. Es el símbolo del respeto y la devoción a la fe. Son las mantillas, que volverás a ver procesionando esta Semana Santa en A Coruña acompañando los pasos por las calles de la ciudad. Aldara, Maloles y Mercedes son la representación de varias generaciones del grupo de mantillas de la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y el Santo Entierro.

Diana Cajide Una representación de Mantillas en los estudios de COPE Coruña

¿Por qué se hicieron mantillas?

Mercedes, la mayor, asegura que empezó como "capuchón" pero "me sentía mal porque mi familia es castellana y yo desde pequeña ya iba a las procesiones en Valladolid. Entonces me hizo ilusión poder entrar en esta cofradía que es muy acogedora y son unas personas sencillas, muy agradables". Aldara, la más pequeña, de once años, señala que "cuando las vi por la calle, que iban tan guapas, pues me dio envidia".

Maloles está recién estrenando su mayoría de edad. Recuerda que desde pequeña "ya iba a las procesiones vestida de Nazareno. Entonces ya fue un poco lo que me tocaba seguir. Mi madre me dijo un día: oye, ¿te apetece?. Tengo una mantilla libre para ti. Pues perfecto y desde ahí me quedé".

Generaciones jóvenes que han comenzado a participar en los últimos años más activamente en los actos de la Semana Santa. Algo que hasta ahora era inusual porque, como reconoce Aldara, sus amigos "ya no celebran la Semana Santa. Ellos lo ven como unas vacaciones y pasan un poco".

Cedida Mantillas en las procesiones de la Semana Santa de A Coruña

¿Cómo es la experiencia como mantilla?

Mercedes subraya que ser mantilla es una experiencia "preciosa" porque "te emocionas". "Yo voy ahí concentrada en mis cosas. Cada una tiene detrás de su espalda una cosa y ahí te olvidas de todo, te haces con la religión", explica. Aldara asegura que ser mantilla le "gusta mucho". Y añade "mis compañeras son de lo mejor y me gusta enseñar al mundo que no nos avergonzamos de ser cristianos".

Maloles apunta que desde el año pasado son un grupo "super grande" de casi 30 mantillas. "Estamos superunidas, entonces ya el hecho de continuar la tradición, tan española, de la mantilla y la unidad de todas hace muy gratificante la experiencia", destaca. Ella compagina el ser mantilla con ser porteadora de algún paso. "Yo acompaño a la Virgen y luego con el paso. La verdad es bueno, un poco complicado, pero me gusta mucho tanto una como la otra", concluye.

Maloles lleva desde los tres años participando en los actos de la Semana Santa, "desde que podía caminar hasta ahora". Recuerda "las procesiones, con mucho frío, que estábamos caminando por El Parrote y me acuerdo de mi padre que iba con la capa, a arroparme con ella. Eso es el recuerdo que tengo de cuando era pequeñita".

Cedida

PREPARACIÓN

Las mantillas se preparan durante meses para procesionar en estos nueve días de Semana Santa. Hacen ensayos para ir acompasadas en el paso. Lo marca la pequeña, Aldara, que indica que hay que empezar "con la izquierda y no dando pasos ni muy grandes ni muy pequeños". Y tanto Maloles como Mercedes subrayan que lo hace "fenomenal".

¿EN QUÉ SE PIENSA CUANDO SE PROCESIONA?

Durante las procesiones, Maloles afirma que piensa "un poco en lo que significa para mí la Semana Santa, las procesiones. Y depende un poco del momento. A mí la verdad es que la Semana Santa me emociona mucho. En todos los sacrificios que hago se lo ofrezco a Dios". Aldara asegura que va pensando "en mis cosas y otras veces en la gente, cómo se sentirá viéndome o cómo me siento yo ese día".

Mercedes lamenta que haya gente que piense que "vas haciendo el ridículo porque a mí, más de una vez, me dijeron que era para la foto y no saben que es una devoción que llevas toda la vida. Yo recibí el Rosario y con mis padres y una hermana lo rezaba todos los días". Ella dice que va pensando "en mis cosas y no lo respetan". Tampoco ve bien que la gente no respete la procesión. "No veo bien que se metan por delante de nosotros, la gente no respeta los pasos. Es un respeto al Santo y a las personas que van", añade.

Cedida Mantillas

¿Por qué ser mantilla?

Las tres le recomendarían a todo el mundo ser mantilla. "Es una cosa que te trae mucha compañía, amistades", dice Mercedes, pero también hay que tener tiempo, "a lo mejor trabajan o tienen sus cosas, no todo el mundo puede". Maloles destaca que la mantilla es "parte de la tradición española de toda la vida y es una pena que se pierda algo tan típico, sobre todo, porque quién sabe que habrá muchísimas mantillas en los armarios de nuestras abuelas que se están echando a perder. Aparte de la tradición, es el femenino. La mujer se vuelve muy femenina y te sientes guapa de verdad. Sí que le recomendaría a la gente de mi edad, más pequeña y más mayor, que no hay que tener vergüenza, que es un orgullo".

Aldara añade que deberíamos tener "esa pasión por lo que es nuestra fe y nuestra religión, que hay que seguir las tradiciones y mis compañeros son lo mejor de lo mejor así que genial".