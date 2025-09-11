Annie Leibovitz expondrá su 'Wonderland' en A Coruña de la mano de la Fundación de Marta Ortega

La Fundación Marta Ortega Pérez (Fundación MOP) promoverá en A Coruña Wonderland, la primera gran retrospectiva en España de la obra de Annie Leibovitz. La muestra, que se inaugurará en noviembre en el espacio de la Fundación en el puerto de A Coruña, recorre la trayectoria de la aclamada fotógrafa, cuyas imágenes han moldeado la memoria cultural contemporánea.

Un universo fotográfico deslumbrante

La exposición abarca desde sus comienzos en la revista Rolling Stone, donde forjó su reputación con retratos íntimos de grandes músicos, hasta su consagración en el mundo del arte, el cine, el deporte y la política. El alma de la muestra es una amplia selección de su fotografía de moda, en gran parte inédita para el público.

Annie Leibovitz Retrato de Annie Leibovitz a la Reina Letizia perteneciente a la exposición “La tiranía de Cronos” del Banco de España

Marta Ortega Pérez, presidenta de la Fundación, ha destacado en la comunicación remitida por la Fundación MOP el talento de Leibovitz: "Annie posee un talento mágico para captar el aura de las personas que retrata. Su genio reside en su capacidad para encontrar continuamente esos momentos, esas verdades, que no están a la vista de nadie más".

Cuatro secciones diferenciadas

Wonderland se estructura en cuatro secciones nunca antes presentadas juntas. Comienza con una instalación inmersiva sobre su trabajo con los Rolling Stones en 1975. Continúa con Early Years y Stream of Consciousness, que revelan la evolución de su estilo y su proceso creativo. La última sección, que da nombre a la exposición, incluye más de 100 impresiones y videoinstalaciones de su trabajo en la moda.

La propia Leibovitz admite no haberse considerado nunca una fotógrafa de moda: "Conservé mis fotografías de moda a lo largo de los años porque no estaba segura de dónde encajaban... Entonces comprendí que formaban parte de un todo".

Fechas y lugar

La exposición abrirá sus puertas al público el 22 de noviembre de 2025 y podrá visitarse hasta el 1 de mayo de 2026 en el centro de la Fundación MOP, situado en el Muelle de Batería de A Coruña.

Fundación MOP Adaptación del Muelle de Batería para la exposición de Irving Penn

La experiencia se enriquecerá con una película y una publicación especial que incluirán entrevistas con colaboradores cercanos a Leibovitz, como Bruce Springsteen o Patti Smith, para ofrecer una visión más íntima de su proceso creativo.

Con esta nueva exposición, la Fundación MOP consolida su proyecto de convertir a A Coruña en un referente internacional para la fotografía. “Wonderland” sigue la estela de muestras anteriores que revitalizaron el enclave portuario. La primera fue Peter Lindbergh: Untold Stories (2021-2022), seguida de Steven Meisel 1993 A Year in Photograph (2022-2023) y, más recientemente, Helmut Newton - Fact & Fiction (2023-2024), Irving Penn: Centennial (2024-2025) y David Bailey´s changing fashion (verano de 2025). Las exposiciones atrajeron a cientos de miles de visitantes, sino que establecieron un estándar de calidad museística y reforzaron el tejido cultural de la ciudad, demostrando el gran interés del público por la fotografía de moda.