Álvaro García Ortiz no dimite: "No puede ser que la mentira derrote a un fiscal general"

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz se ha pronunciado este viernes sobre su imputación por un presunto delito de revelación de secretos cometido contra la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Y lo ha hecho desde Bergondo (A Coruña) con una certeza: no va a dimitir.

Lo normal es que continúe

García Ortiz defiende como “absolutamente normal” su permanencia en el puesto independientemente del momento procesal en el que esté la investigación. A su juicio, en marzo del año pasado, hubo una "actuación impecable" de la Fiscalía, que "pretendía ser manipulada".

Noela Bao Expectación mediática en la comparecencia de García Ortiz en Mariñán

“Hicimos una nota de prensa bajo mi supervisión y mi dirección y creo que no ha cambiado nada el panorama. Desde aquel 13 de marzo hasta hoy”, defendió. Por ello, el Fiscal General del Estado ve su “permanencia en el puesto” como “dentro de la normalidad”.

“Mucha reflexión” sobre marcharse

Considera que debe mantenerse en el puesto para evitar la llegada de un nuevo fiscal que "iba a ser una figura muy débil". Sí reconoce el Fiscal que el debate sobre su continuidad lo llevó a "mucha reflexión".

“Respeto a los compañeros, a los medios de comunicación, a los informadores, a cualquiera que opine que debo marcharme” y “es un planteamiento que me hago todos los días, evidentemente”. Sin embargo, García Ortiz cree “que la institución sale reforzada, que no puede mirar ni hoy ni mañana, sino un poquito adelante”. Por ello, sentencia: “creo que la fiscalía española debe ser fuerte y debe parecer fuerte. No puede ser que la mentira derrote a un fiscal general”.

Explicaciones ante quien corresponda

No ha comentado si conoce el auto del Supremo contra él en este proceso y ha evitado valorar las actuaciones. Sí se declara inocente y mantiene que dará las explicaciones “ante quien corresponda”: “Lo que ocurra, lo que tenga que alegar o desmentir, o cuestionar, lo haré en el propio procedimiento, por supuesto, con mi letrada”, prosiguió, evitando manifestaciones más allá de la “prudencia institucional”

Noela Bao El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz

Una nueva fiscalía

Ha avanzado la creación de una fiscalía delegada responsable de delitos contra la administración pública, una por cada provincial. Dependerá de un fiscal que toma posesión el 30 de junio. En los siguientes meses se designarán a los responsables territoriales.

Noela Bao Audiencia Provincial de A Coruña

Se dedicará a “cuestiones que tienen que ver con delitos contra la administración pública en el territorio y que no son específicamente de la fiscalía anticorrupción”, algo que “se pedía en Galicia de una manera particular” y “se va a extender por toda España”. Esta nueva figura pretende derivar en un refuerzo de “los controles de los delitos que pueden cometerse contra la administración pública”

Escuela de Verano del Ministerio Fiscal

García Ortiz ha realizado estas manifestaciones en la clausura la Escuela de Verano del Ministerio Fiscal en el Pazo de Mariñán de Bergondo, en A Coruña.

La reunión se ha celebrado desde el miércoles y este año ha girado en torno al 30 aniversario de la ley del tribunal del jurado, con la presencia de fiscales de toda España.