Estos alumnos de A Coruña aún no tienen carné, pero ya saben circular mejor que muchos adultos: "Es muy peligroso"

La Policía Local de A Coruña ha impuesto un total de 21 sanciones en la primera campaña específica de control a bicicletas y vehículos de movilidad personal, como los patinetes eléctricos. La mayor parte de las multas fueron porque se circulaba con los auriculares puestos. Cinco de ellas, por circular en zonas peatonales, dos por manejo de móvil y una por realizar modificaciones ilegales en el vehículo.

El caso es que la movilidad sobre dos ruedas es una de las preocupaciones de la ciudadanía, en un momento en el que los desplazamientos en bici se han multiplicado, gracias en parte al servicio de alquiler municipal Bicicoruña. Y las conductas irresponsables al mando de una bici, en ciertos colectivos, están al orden del día.

Bicicoruña se puede utilizar desde los 14 años, con autorización paterna. Muchos menores cogen la bici haciendo caso omiso de las normas básicas de circulación. El casco, sin ir más lejos, es obligatorio para quien no ha cumplido los 16.

Los menores que sí respetan las normas de seguridad vial

Pero todas estas normas se las saben ya al dedillo escolares del colegio San Francisco Javier de la ciudad herculina. Alumnado de quinto de primaria, de entre 9 y 10 años ha realizado un recorrido en bici por buena parte de la ciudad, desde el colegio situado en A Cubela, al lado del Corte Inglés, hasta el centro mismo de A Coruña: la plaza de María Pita.

No tienen edad para tener el carné y tienen más claro que nadie lo que hay que hacer. Iban con sus bicis y, por supuesto, sus medidas de seguridad obligatorias. “¡Hay que llevar el casco!”, es lo primero que resaltan al preguntarles consejos. ¿Qué más consejos tienen en cuenta? “Hay que tener cuidado si hay personas delante o detrás y no frenar en seco, porque podemos hacer un efecto dominó”

Saben ya el significado de todas las señales, y son conscientes de que gente con más edad de ellos parecen ignorarlas. “Había gente que no respetaba el stop”, confesaron haber visto, y referían “accidentes” porque “hay niños que no respetan nada”.

Las aceras, para peatones

En esta actividad, solo ha habido una excepción respecto al uso familiar en bici. Y es que han ido por la calzada escoltados por la policía local, pero saben que, cuando van con la familia, deben usar el carril bici. Ni se les pasa por la cabeza, aunque sean pequeños, es utilizar la acera.

“Es muy peligroso, si te dan te puedes esguinzar algo y los planes se van a pique”, comentan. Sin embargo, ven que ni los adultos hacen caso. “¡Una vez vi una moto por la acera!” comenta una de ellas, todavía con el asombro de algo que parece imposible.

Aun con todas estas precauciones, no se evita que a veces, como con todo, haya algún susto. “Me caí y me duele todo, pero eran los preparativos”, cuenta uno de ellos, mientras enseña una pequeña herida que no le impide volver a bordo de la bici al cole.

Seguridad vial desde peques

En el centro educativo llevan ya años organizando esta actividad, en colaboración con el ayuntamiento, con mucho éxito. Pablo es uno de los profes a cargo y cuenta que están todos “muy contentos”. Se trata de “educación vial, motricidad en la bici y, sobre todo, fomentar la utilización de la bicicleta”.

La actividad para de pequeños ciclistas no se ha quedado solo en un paseo de un día. Se ha completado con formación en seguridad vial o nociones básicas sobre mantenimiento de bicis.

Atropello en Bicicoruña

Entre las últimas incidencias con ciclistas implicados en A Coruña está el atropello a una septuagenaria, el pasado jueves, en la calle San Andrés. Fue un menor el que la arrolló cuando cruzaba por un paso de cebra. La mujer fue trasladada al hospital y el menor, que iba a bordo de una bicicleta municipal, quedó a cargo de sus padres.

Noela Bao Calle San Andrés, ya reformada

Para evitar malos usos del servicio público Bicicoruña, han actualizado las normas. Se endurecen los castigos hacia conductas irresponsables, con multas de hasta 600 euros por no utilizar el carril bici cuando lo hay, transportar a otra persona o ser menor de 16 años y no utilizar casco.