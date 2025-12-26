Agenda de A Coruña fin de semana 26-28 de diciembre de 2025

Son días de muchas celebraciones y especialmente mágicos para los peques. Hoy a partir de las cinco y media, en el Centro Comercial Los Rosales se celebra un nuevo "Fin de Año Infantil". Habrá talleres de maquillaje, globoflexia, sesión disco, espectáculo de magia y fin de fiesta con doce campanadas. El acceso es totalmente gratuito.

El Fórum Metropolitano acoge desde hoy el ciclo Monicreques con cinco funciones hasta el martes 30. El espectáculo será hoy a las seis con "O Rato Pérez", de A Xanela do Maxín, dirigida a mayores de tres años. Las entradas pueden adquirirse en ataquilla.com.

El Mercado de Nadal de la Plaza de María Pita estará abierto durante el fin de semana.

El Belén Municipal se puede visitar por la mañana hasta las dos y, por la tarde, de cinco a nueve. Y habrá fiestas infantiles en los centros cívicos. Mañana a las cuatro y media, en el del Castrillón, a las cinco y media, en Monelos. Y el domingo por la tarde en Eirís y San Diego. Y puede disfrutarse también de la pista de hielo del muelle de Batería.

El Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra ha abierto al público el tradicional Belén Navideño en el Acuartelamiento de Atocha. Puede visitarse en horario de doce a dos y de seis a ocho. El Belén es totalmente artesanal y está compuesto por más de 300 piezas. Su originalidad reside en que está confeccionado, en su totalidad, con materiales de reciclado. La visita es gratuita.

La Biblioteca Pública González Garcés acoge a partir de las seis un concierto navideño a beneficio del Banco de Alimentos.

El Corte Inglés de A Coruña conmemora también la Navidad llenándose de melodías. Hoy los alumnos y profesores del Conservatorio Profesional Presto Vivace visitará el centro para amenizar las compras navideñas. Las actuaciones se celebrarán a las siete, en diferentes ubicaciones del centro.

Más oportunidades para bailar.

Los Secretos actuarán hoy en el Palacio de la Ópera. La cita arranca a las nueve de la noche. Mañana a las nueve, en este mismo escenario, será el turno de El cascanueces, de Tchaikovsky y el domingo a las siete, Otaku, la mejor música de anime y videojuegos.

La segunda edición de Folk no Colón llega a su fin con dos conciertos de Carlos Núñez hoy a las siete y media y a las diez.

En la Sala Mardi Gras, hoy tenemos concierto a las diez, con Rock The Machine y Jamie Fifthring. Y mañana y el domingo habrá "Punk para perretes", dos noches consecutivas con múltiples bandas que se mueven entre el rock y el punk rock.

En el Jazz Filloa, mañana llega AQ4 Quartet, con pases a las nueve y media y a las once y entradas a quince euros.

En el Garufa Club, hoy a las nueve y media Xangai, y mañana a las diez, Son de Camagüey.

El Concurso de Tapas Picadillo finaliza en A Coruña este domingo. Se trata del certamen gastronómico más antiguo de Galicia y cuenta con 22 establecimientos participantes. Puede consultarse toda la información en la web tapaspicadillo.es.

El programa A Radio Conta regresa esta Navidad para celebrar su decimotercera edición. De nuevo, las emisoras de A Coruña se reúnen en este evento radiofónico único, que tendrá lugar en la Fundación Barrié mañana de cinco a ocho, con acceso gratuito. En esta edición, A Radio Conta visibilizará la labor de Accem, entidad de apoyo a los migrantes.

El local vecinal de la Asociación de Vecinos del Agra del Orzán será el escenario en el que Pablo Varela presentará con un concierto su libro-disco "O Dentista Musical", dirigido a menores de entre dos y nueve años.

El local Chela Sala de Estar, en la calle Orzán, acoge mañana a las ocho el show del cómico Bruneti "Croquetas de Cocido", con entradas de ocho euros en puerta.

La noveda edición de Galicia Magic Fest se celebra este fin de semana en el Teatro Colón. Las entradas pueden adquirirse en ataquilla.com y en la taquilla de la Plaza de Ourense.

Mañana a las doce en el Quiosco Alfonso, habrá una visita guiada por la exposición "Xavier. Momentos naturais". Oportunidad para conocer algunas de las obras más relevantes del sobrino nieto y discípulo de Picasso. La entrada a las visitas es gratuita, pero es necesario reservar plaza presencialmente en el propio Quiosco.

La Banda do Bosque continúa la gira de invierno de Bibopalula-O Espectáculo. Este primer musical en gallego llega el domingo a las doce y media a Palexco, con entradas en ataquilla.com. También en Palexco, mañana y el domingo habrá varios pases del espectáculo de humor Amoriños, de Touriñán y Perdomo.

Fuera del término municipal de A Coruña, en el centro comercial The Style Outlets, todos los sábados hasta el 5 de enero, de doce a una y de cinco a ocho habrá talleres de Navidad para los más pequeños y pequeñas de la casa. Habrá también espectáculos de magia para toda la familia.

En Arteixo, el Mercado de Nadal puede visitarse hoy de cinco a nueve y este fin de semana en horario de mañana y tarde. También estará abierta la Casiña del Carteiro Real.

En Sada, en la Casa da Cultura a las siete, habrá un espectáculo musical familiar, con la Banda Sonora Disney Tribute. La entrada es libre hasta completar aforo.

En Santa Cruz, continúan las atracciones infantiles en la plaza Esther Pita y también con juegos y talleres durante este fin de semana.

Y en O Burgo, sigue instalado el Winter Circus. Esta tarde el pase es a las seis y media. Mañana habrá a las cinco y a las siete y media y el domingo, a las doce y a las cinco.

El Belén de la Iglesia Nueva de Santa Cruz de Lians es una experiencia única sobre la Navidad. Pueden hacerse las reservas para la visita en belen.santaeulaliadelians.com.

En Paderne, hoy a las ocho, en la Iglesia de Adragonte, habrá el concierto de Fin de Año, a cargo de Ton Risco y Marcos Teira, un dúo con temas jazz, música sudamericana y flamenco.

En Abegondo, a partir de las cuatro comenzará en el Pabellón de San Marcos el torneo de fútbol sala Mételle un gol ó cancro, que se celebrará también durante el fin de semana.

En Cambre, en el Museo do Xacemento Romano puede visitarse la exposición fotográfica "Fauna esencial".

En el Concello de Miño, el programa Xuventude en Camiño regresa mañana con una nueva actividad que incluye una sesión de patinaje en la pista de hielo de A Coruña y una visita a la ciudad herculina para disfrutar de su decoración navideña. Está dirigida a jóvenes nacidos entre 2008 y 2013. El coste es de cuatro euros y las personas interesadas pueden acudir al correo cultura.deportes@concellodemino.gal.