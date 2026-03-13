Agenda de A Coruña fin de semana, 13-15 de marzo de 2026

La agenda se llena de eventos con la llegada del fin de semana. Se multiplican las opciones culturales y musicales.

Conciertos

Este sábado llega el ExpoROCK Festival a Expocoruña con M Clan ,Soziedad Alkohólika, El Drogas, Obús, Talco, Ciclonautas y Agoraphobia, que ya comenzará a sonar a las doce y media de la este sábado. Por la tarde, de tres y media a cinco y media, habrá experiencia gastronómica con foodtrucks y música con DJ. Y, a partir de las seis y media actuarán Ciclonautas, El Drogas, Mclan, Sociedad Alkoholica y Obús.

Pero hay mucha más música. En la Sala Mardi Gras, este viernes Fiesta de Presentación Crápula A go go. Este sábado a las diez Lesuiteband. En el Garufa Club, a las diez, Madame Bird + Super F. Y este sábado a as nueve Uprising – Muse Tribute. En el Jazz Filloa, este viernes cita con Abe y Rale Micic, con pases a las nueve y media y a las once. Y este sábado, en el mismo horario, Elizondo y Tojeiro.

En el Coliseum este viernes desde las cinco se celebra el Vigésimo cuarto Festival Intercentros 2026, con las actuaciones de más de mil niños y niñas. Las entradas tienen un coste de 10 euros y se pueden adquirir en ataquilla.com.

La banda madrileña Miss Cafffeina presentará su disco Buenasuerte en la Sala INN este sábado a las diez y media. Las entradas pueden adquirirse en la web Tixxlab.

Y Directos Vibra Mahou regresa a A Coruña con Rufus T. Firefly. La banda liderada por Víctor Cabezuelo y Julia Martín-Maestro, ofrecerá el próximo sábado día 14, un directo protagonizado por la magia y el rock en la sala Pantalán.

Concierto gratuito de la Banda Municipal de Música de A Coruña este domingo en el Teatro Colón a las doce y cuarto.

Literatura, charlas y artes escénicas

Tenemos también muchas opciones culturales. Ángel Luis Sucasas presentará a las siete en Fnac su nueva novela, titulada Siete en tinieblas.

La Librería Lume acoge a las siete la presentación de ‘Soño de liberdade’, la nueva novela de Marisa Castro.

En el Sporting Club Casino a las ocho, presentación también del libro ‘Ondinas y misterios’, de Mercedes Soneira López.

Javier Saavedra López-Sancho presenta a las ocho en el Círculo de Artesanos El convento: El rapto de Esperanza. Es una obra ambientada en la España Moderna, donde el bien y el mal luchan por vencer.

Y más libros para conocer. Este sábado a las 12:30 h, en la libraría Berbiriana se presenta "Perder o norte", Premio Illa Nova, de María Quiroga

El local de la Agrupación Alexandre Bóveda celebra a las siete y media una nueva sesión del Cineclub Bóveda con la tercera entrega del ciclo dedicado al cinesta alemán Christian Petzold.

Y en el Centro Fonseca a las siete se produce la charla ‘Repensando la realidad desde el cine’.

En el Teatro Rosalía de Castro, este viernes y este sábado a las ocho y media llegará ‘Artur Ui, o ovo dá serpe’, del dramaturgo alemán Bertold Brecht, figura clave del teatro del siglo XX en Europa.

El Teatro Colón de A Coruña será el escenario de la semifinal que decidirá quiénes lucharán por representar a España en la final iberoamericana. Se celebrará el viernes 13 de marzo a las 20:00 horas y la asistencia está abierta al público que podrá conseguir su entrada gratuita en este enlace: http://www.teatrocolon.es

San Patricio

La plaza de Azcárraga será el epicentro de la celebración de San Patricio, desde este viernes y hasta el domingo, la fiesta contará con actuaciones musicales, reparto de gorros, sorteos y degustaciones de cervezas irlandesas.

El Museo de Estrella Galicia celebra también este viernes San Patricio al más puro estilo irlandés. Propone una cena maridaje con música en directo para viajar de la Isla Esmeralda a Galicia a través de su cultura, su fiesta, su gastronomía y, cómo no, las mejores cervezas

Otros actos

Este sábado tenemos jornada de puertas abiertas en el Centro Oceanográfico de A Coruña para dar a conocer sus trabajos de investigación.

Este sábado continúa Marineda Kids, con teatro, música y magia para disfrutar en familia en Marineda City. Este sábado el turno es del payaso Antón Concheiro, con su show ‘Ciganí’, inspirado en los personajes y en la estética de las películas de Emir Kusturika.

Nueva edición del Mercado das Nubes desde este viernes y hasta el domingo en el mercado de San Agustín

Y dentro de la programación de mercados sostenibles del Ayuntamiento de A Coruña, la cita este domingo en el Campo da Leña.

El Concello y Agapema celebran la decimonovena edición de la feria matemática ‘O encontro educativo’, que en esta ocasión se centra en la inteligencia artificial y se desarrollará este sábado en Palexco. Participarán cuatrocientas personas.

En la comarca

ADEGA, la Asociación de Montes Vecinales de la Parroquia de Celas y el Colectivo de Pedras Galladas, organizan el domingo una andaina reivindicativa por el Monte Xalo, una jornada abierta a la participación de los vecinos para conocer más sobre el terreno los valores naturales, sociales y culturales de este espacio. La actividad comenzará a las once de la este sábado en la Pedra Mazafacha.

En Oleiros, el Festival de Bandas de Música celebra su XVII edición el domingo a las seis en el Auditorio Gabriel García Márquez. La agrupación invitada este año es la Banda de Música de Cee.

Y continúan los bailes para mayores. Este sábado será en la Casa do Pobo de Dexo, de cinco a ocho. Amenizará la tarde el solista Xilo.

Y en la biblioteca Rialeda, a las seis y media de esta tarde sigue el programa ‘Ler para saber: charlas de divulgación científica, de la mano de Fernando Luis Fontes Blanco, director del MUNCYT, con la charla ‘O museo e os seus obradoiros’.