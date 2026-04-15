Agenda de A Coruña miércoles, 15 de abril de 2026

Son muchas las opciones para disfrutar en este miércoles. A las 19:30 horas, en el auditorio de la Fundación Luis Seoane, el coreógrafo e investigador Javier Martín impartirá la conferencia Tecnologías somáticas. Arte, cuerpo y pensamiento.

A las siete, en la librería Berbiriana se celebra la presentación de ‘Agora non é antes’, de Antón Baamonde. Acompañando al autor, estará Xulio Ferreiro, decano de la Facultad de Derecho de la UDC, exalcalde de A Coruña.

En la Sala Mardi Gras, a las nueve y media, concierto de Louie Fontaine Band, con entradas a diez euros en entradium.com. En el Jazz Filloa, hoy cita con Otero y Fernández Dúo, con entradas a diez euros y pases a las nueve y media y a las once.

El Auditorio Sede Afundación acoge a las siete el espectáculo de Lara Ferreiro ‘Quiérete y sal de relaciones tóxicas’, con entradas a 22 euros en ataquilla.com.

La Fundación María José Jove acoge por cuarto año consecutivo la jornada de sensibilización ‘Aprendiendo a incluir’, una iniciativa que en esta edición estará centrada en el acceso al empleo de las personas con discapacidad. Por la tarde, de 18:00 a 19:30 horas, la jornada estará abierta al público y participarán entidades que trabajan en el ámbito de la inserción laboral. La Fundación Adecco, a través de Rafael Sancho, presentará el programa “Plan Familia: inserción laboral de personas con discapacidad”; mientras que Down Coruña, con la intervención de María José España, abordará la metodología de “Empleo con Apoyo”.

En la Filmoteca, a las seis de esta tarde hay Masterclass: Guillermo Galoe, con entrada gratuita. Y a las ocho y media Lo-Tech Reality, As Gaivotas Cortan o Ceu y Aunque es de noche, con presentación y coloquio. También con entrada libre.

En la Agrupación Alexandre Bóveda a las siete y media, dentro del ciclo ‘Otero Pedraio, arredor de nós’, se celebra la conferencia ‘Narrativa para debuxar a nación’. La investigadora Carme Fernández Pérez-Sanjulián impartirá la charla y analizará la dimensión política y estratégica de la obra narrativa de Ramón Otero Pedrayo.

Normal, el Espacio de Intervención Cultural de la Universidad de A Coruña, acoge desde hoy y hasta el 29 de abril el ciclo de cine feminista ‘E ti que miras?’, una propuesta coordinada por Bea Saiáns, que reúne una selección de películas realizadas por mujeres y de relevancia en el panorama audiovisual nacional e internacional. El ciclo comienza hoy a las siete y media con la película ‘Función de noche’, de Josefina Molina, considerada la primera mujer graduada en una escuela de cine en España. La entrada es gratuita.

Próximos conciertos

Y el próximo 24 de abril llegará el concierto De Mocedades a El Consorcio al Teatro Colón. Las entradas están a la venta en ataquilla.com. Y es que para hablar de El Consorcio es inevitable remitirse a Mocedades, ya que todos sus integrantes pertenecieron a ese grupo. El Consorcio, formado por Amaya Uranga, Estíbaliz Uranga, Iñaki Uranga y Calos Zubiaga, es el el grupo que dio vida a grandes éxitos que permanecen hoy en día. ‘Tómame o déjame’, ‘Amor de hombre’ o ‘Quién te cantará’ son algunos de ellos.

Otra cita marcada en el calendario para el mes que está a punto de comenzar es el concierto de Gonzalo Hermida en la Sala Malavida el 18 de abril, dentro de Momentos Alhambra. Las entradas pueden adquirirse en ataquilla y en la web gonzalohermidaoficial.com.