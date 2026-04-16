Jesús Cimarro recibirá el Premio Max de Honor 2026 en el Teatro Romano de Mérida

La Fundación SGAE ha anunciado la concesión del Premio Max de Honor 2026 al productor, gestor cultural y empresario teatral vasco Jesús Cimarro. El galardón, designado por unanimidad por el Colegio de Gran Derecho de la SGAE, reconoce "una carrera empresarial de gran éxito, una incansable labor profesional, su respeto escrupuloso a los derechos de autor y su capacidad para situar las Artes Escénicas como una potencia económica y fuente de riqueza", según ha explicado Antonio Onetti, presidente de la entidad.

Un galardón con significado especial

Jesús Cimarro Olabarri (Ermua, Vizcaya, 1965) se convierte en el primer productor escénico en recibir este trofeo. La entrega tendrá lugar el próximo 1 de junio en la arena del Teatro Romano de Mérida, un espacio que Cimarro conoce bien, ya que dirige el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida desde 2012. "Celebro quince años dirigiendo este certamen. Son muchas horas sobre la arena del teatro romano cada año, y recibirlo allí me provoca sensaciones positivas y agradables", ha confesado el galardonado.

El productor ha mostrado su sorpresa y gratitud por el reconocimiento: "No me lo esperaba, y menos aún que los compañeros del sector hayan pensado que me lo merezco. Este premio me incentiva a seguir trabajando".

Una vida dedicada a la escena

Desde el despacho que ocupó Lina Morgan en el Teatro de La Latina, Cimarro dirige su grupo Pentación Espectáculos, con el que ha producido más de 275 obras y ha trabajado con más de 3.000 artistas. Además de gestionar el Teatro de La Latina y el Teatro Bellas Artes, preside importantes asociaciones del sector como FAETEDA. "Siempre tuve la ilusión de dedicarme a la organización. Personalmente, es una opción de vida. Las Artes Escénicas reflejan realidades con las que el público puede identificarse", ha afirmado.

Su irrupción en la escena madrileña en 1988 supuso una renovación, cofundando Pentación Espectáculos junto a figuras como José Luis Alonso de Santos y Rafael Álvarez ‘El Brujo’. "Con Pentación buscamos una tercera vía, entre lo independiente y lo comercial, para afrontar nuevos retos", explica Cimarro sobre una empresa que sigue activa 38 años después.

Uno de los principios de Cimarro ha sido el apoyo a la autoría española, estrenando a dramaturgos como Alonso de Santos, Paloma Pedrero o Alberto Conejero. "Es fundamental tener una historia interesante que contar, por eso soy de los productores que más autores de teatro españoles haya estrenado", sentencia, y añade: "El autor español es el que mejor conecta con el público español".

La profesionalización de la industria

El Max de Honor reconoce también su capacidad para profesionalizar el sector y conducirlo hacia un concepto de industria. "El sector es precario y complicado, pero se ha ido profesionalizando. Hay una evolución amplia en relación con los derechos laborales, las estructuras empresariales y el público", afirma Cimarro.

Su labor no se ha limitado a la producción, sino que ha compaginado esta faceta con la política cultural desde la colectividad, presidiendo la Asociación de Productores y Teatros de Madrid y FAETEDA. "Apoyar todo tipo de iniciativas que sirvan para su desarrollo y adaptarlo hacia el futuro es mi filosofía", ha declarado.