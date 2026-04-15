Pilar Otero, gestora: "Este año Hacienda pone el foco en los bizum. La Agencia Tributaria los controla siempre y cuando correspondan con actividades profesionales"

Entrevista a Pilar Otero, presidente del colegio de Gestores Administrativos de Galicia, sobre la campaña de la Renta

La campaña de la Renta ha comenzado y, con ella, la recomendación de los expertos de no precipitarse. La presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Galicia, Pilar Otero, insiste en la importancia de revisar con detenimiento el borrador antes de confirmarlo.

Advierte que, aunque la Agencia Tributaria dispone de muchos medios, los datos pueden estar incompletos o no reflejar circunstancias personales, por lo que es "fundamental" comprobarlo para que no "salga muy caro".

Cadena Cope Marcar la x en la casilla 105 de la Renta, ayuda a los proyectos sociales de la Iglesia

Hacienda intensifica la vigilancia

Una de las cuestiones donde la Agencia Tributaria va a incidir es un modo de pago muy habitual: "Los Bizum son uno de los focos en los que Hacienda va a poner este año el foco investigador", según Pilar Otero.

La experta aclara que, de momento, " Tenemos que declarar las operaciones con Bizum o dispositivos electrónicos cuando correspondan a actividades profesionales o empresariales", y que la Agencia Tributaria "de momento no se está metiendo entre particulares".

Eso no quita, admite, "que en el futuro sí se vaya a controlar", pero, por el momento, el refuerzo se centra en "controlar cobros y pagos de entre actividades empresariales, profesionales, para que no se despiste ninguna cuestión por ahí, al afán recaudatorio que lógicamente tiene que tener Hacienda".

Otro de los puntos de mira de la Agencia Tributaria son las criptomonedas. Otero recuerda que se deben revisar "todos aquellos ingresos ocasionales que puedan dar lugar a una ganancia patrimonial" e incluirlos en la declaración si no aparecen en el borrador. Esto también se aplica a determinadas ayudas o subvenciones que no siempre vienen reflejadas por defecto.

Los errores más frecuentes al confirmar el borrador

El consejo fundamental de los gestores administrativos es no precipitarse, ya que la Renta "es un impuesto cada vez más complejo". Pilar Otero subraya que confirmar el borrador sin una revisión previa "al contribuyente le puede salir muy caro".

Un error habitual es asumir que la ausencia de obligación de declarar un año se mantiene en el tiempo, lo que está dando lugar a "muchas reclamaciones por parte de Hacienda" a personas que " tenían que haberla presentado".

Entre los olvidos más comunes se encuentran las modificaciones en el ámbito personal, como el "nacimiento de algún hijo o el fallecimiento de algún miembro de la unidad familiar", datos que afectan al resultado final de la declaración. También es frecuente omitir ayudas o bonos que sí están sujetos a tributación. "Muchas veces, las reclamaciones de Hacienda vienen precisamente por ahí, porque nos hemos olvidado de incluir alguna ayuda de este tipo, que sí que estaba sujeta", explica Otero.

Europa Press Una persona hace el borrador de su declaración de la renta en un ordenador

Una de las advertencias más importantes de los gestores es la relativa a las deducciones autonómicas, que "no suelen aparecer tampoco en el borrador". En Galicia, existen beneficios fiscales por nacimiento o adopción, familia numerosa, alquiler de vivienda o inversiones en energías renovables. Además, este año se suman una deducción por rehabilitar viviendas desocupadas para alquiler y otra de 500 euros por poner por primera vez una vivienda en el mercado de alquiler.

¿Quién está obligado a declarar?

La obligación de declarar es más amplia de lo que muchos contribuyentes creen. Pilar Otero recuerda que, por ejemplo, "los autónomos tienen que declarar siempre, sea cual sea los ingresos". De igual modo, los perceptores del Ingreso Mínimo Vital y toda su unidad familiar también deben presentar la declaración obligatoriamente, aunque esto "no quiere decir que vayan a pagar".

Incluso sin tener la obligación, puede ser conveniente presentar la declaración. Otero aconseja comprobarlo siempre, ya que "a veces, aún no teniendo la obligación de declarar, es conveniente hacerlo porque podemos obtener un resultado de devolución". Ante la complejidad del impuesto y la tentación de usar herramientas como ChatGPT, la experta se muestra "muy preocupante", recordando que la IA depende de cómo se le pregunte y que, al final, "ChatGPT no nos va a pagar las sanciones tributarias". Por ello, concluye, el papel de un profesional aporta, sobre todo, "tranquilidad y seguridad jurídica".