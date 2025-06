Agenda de A Coruña lunes, 16 de junio de 2025

Música Y TEATRO

En el Teatro Colón, a las ocho y media de la tarde concierto de la aclamada leyenda viva Chucho Valdés que junto a la Royal Quartet presentarán los temas del disco Cuba & Beyond en un espectáculo tributo a la música afrocubana.

En Arteixo, se celebra la Mostra do Obradoiro Municipal de Teatro en el Auditorio del Centro Cívico y Cultural Manuel Murguía. Desde las 20:30 h, representan Escenas do Teatro de Valle-Inclán

Charlas

La asociación Alexandre Bóveda acoge una nueva sesión del Cineclub Bóbveda con la proyección de O Sáhara non se vende (1977), de Jocelyne Saabe. Será a las siete y media en la sede de San Andrés

La Real Academia Galega de Ciencias celebra el ciclo de conferencias 'Velando pola nosa relación co mar. Os mares dannos vida”. Serán desde las 16:30 de este lunes. Arrancan en el CEIDA de Santa Cruz y podrán seguirse en directo a través da canle de Youtube da RAGC.

El lunes 16 de junio a las 19:00 h el espacio The MOP Bookstore de la FundaciónMOP en su centro del Muelle de Batería acogerá la presentación de la última novela de María Dueñas, Por si un día volvemos. En este evento, María Dueñas conversará con el periodista y escritor Xesús Fraga, con entradas agotadas

exposiciones

En O Parrote se inaugura hoy la exposición “Historia do ciclismo na Coruña 1889-2025”, que organiza a Asociación Galega de Xornalistas do Deporte (AGAXORDE). Forma parte de los actos de la Semana do Ciclismo en A Coruña, que incluyen el regreso del Día de la Bicicleta este domingo

Hoy es el último día para ver la exposición urbana itinerante 'Tesouros da terra: a minería galega a través do tempo'. Está en la Plaza de Lugo. La Cámara Oficial Minera de Galicia recorre con esta muestra 2.500 años de historia minera en Galicia a través de paneles divulgativos.

Seguimos en la Plaza de Lugo, porque en la FNAC permanece hasta el 30 de junio la exposición alrededor del libro "Un mar de preguntas", de Javier García Galdo.

En la Fundación MOP puede visitarse hasta este martes la exposición colectiva Future Stories, con eltrabajo de los jóvenes fotógrafos gallegos Alba Chan, Sofía Dagá, Lucía Novais yAdrián Ramos

Otros actos

Casas Novas mantiene abierto el plazo de solicitud de invitaciones para el Campeonato Europeo de Saltosde del próximo mes de julio. Están están disponibles en la web oficial casasnovasfeijumping2025.com

Del 16 al 20 de julio, el centro hípico de A Coruña será la capital mundial de la hípica y contarácon numerosas actividades de ocio y entretenimiento.

Great Straits y la Orquesta Sinfónica de Galicia estrenarán un espectáculo sinfónico con los clásicos de Dire Straits el 21 de junio. Las entradas están a la venta en ataquilla.com .

El segundo plazo para anotarse a las visitas al puerto abre hoy a las doce de la mañana. Se ponen a disposición las plazas del próximo mes de julio. La previsión es que se agoten en pocas horas. La inscripción se puede hacer a través de la web rutas.puerto-coruna.com. Es gratuita y cada usuario puede reservar hasta un máximo de 4 plazas.

Está abierto el plazo de inscripción para los talleres de verano “Inspirar para crear” del Museo de Belas Artes de A Coruña. Están dirigidos a menores de entre 6 y 12 años, serán desde el 1 de julio y los imparte Gosia Trebacz.

Continúa la venta de abonos y entradas para socios de Amigos de la Ópera. Hasta el 18 de este mes se pueden recoger los abonos y localidades en las oficinas de la entidad situadas en el edificio Atalaya de A Coruña. Los acompañantes de socios tendrán un descuento del 10 % en entradas para Carmen. Las entradas de venta al público comienzan a venderse el 10 de junio en ataquilla y en la Plaza de Ourense.

Ya están a la venta las entradas para asistir a la Carballeira de Zas. Se celebrará los días 8 y 10 de agosto. Es su edición número 40 y se trata de un cartel histórico porque será una Carballeira 100 % femenina. Las entradas pueden adquirirse en la web festadacarballeira.com.