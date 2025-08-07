Agenda de A Coruña jueves, 7 de agosto de 2025

Continúa el Festival Noroeste Estrella Galicia. La programación de la segunda jornada viene protagonizada por los conciertos de Komodo, Candela Liste, Ballaké Sissoko & Piers Faccini, P.P. Arnold, Queralt Lahoz, Battosai, Mondra, Hermana Furia y Tito Ramírez.

Los escenarios: Plazas de España, Azcárraga y María Pita y el Castillo de San Antón. En este caso, con invitación previa.

Desde hoy está abierto el Mercado de Discos del Noroeste, en la primera planta del Mercado de San Agustín. Es la cuarta edición de esta feria, que pone a disposición de coleccionistas o expositores 20.000 vinilos y CDs. El horario, hasta el sábado, es de 11:30h a 19:30h.

Noela Bao Mercado de San Agustín

Sigue el festival de Habaneras, en su 40 aniversario. Las actuaciones serán a las siete y media en el Teatro Colón hasta completar capacidad. Esta tarde, estarán cuatro agrupaciones. Entrelas, la coral polifónica Sporting Club Casino, el Coro de Cámara Ludus Tonalis y la Coral Polifónica Canticorum.

La Feria del Libro vuelve un día más con un montón de actividades. Desde un taller creativo hasta la presencia de autores como Manuel Rivas, Guada Guerra, Xosé Iglesias o Emma Ríos.

Continúa en el Cantón Pequeño Mostrart, con 40 casetas de artesanos, y la posibilidad de aprender a elaborar un monedero. Todos los pasos los enseña Amicar Busto, del taller Chueco, en turnos de mañana y tarde, para mayores de 10 años. Las inscripciones, en la caseta de la feria.

En Portas Ártabras se proyecta un documental sobre los Celtas. Será a partir de las 20h, con presentación del historiador Felipe Senén.

Actos en la comarca de A Coruña

Continúa en Santa Cruz Alfaroleiros. Feria de alfarería con más de una veintena de productores de toda la península, y con actividades paralelas. Esta tarde, a las seis y media hay demostración de alfarería. A las ocho, espectáculo de magia de Martín Camiña en la Plaza Esther Pita. Y a las nueve y media, danza, música y poesía con 'Na Cerna do Son' en el Parque Luis Seoane.

El grupo naturalista Habitat continúa con las actividades centradas en las avelaíñas, las mariposas nocturnas. Y proponen una salida, en Carral, a las diez de la noche, para ver estas especies atraídas por la luz.

Se acerca el lanzamiento del Globo de San Roque en Betanzos. Para conmemorar el 150 aniversario, la sala de exposiciones Jesús Núñez acoge una exposición sobre la historia de este homenaje aéreo al patrón. Se puede visitar de martes a sábado.

Corme, en Ponteceso, conmemora los 250 años de expedición de la Sonora, con una programación cultural que une historia, patrimonio y cine. Hoy con jornada de puertas abiertas en el museo de arte contemporáneo de la Costa da Morte.

En el Camping Lago Mar de Muxía tienen concierto, con Carolina Rubirosa.