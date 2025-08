Festival Noroeste Estrella Galicia 2025: programación y cartel completo

A Coruña se prepara para una nueva edición del Festival Noroeste Estrella Galicia, que se celebrará del 6 al 10 de agosto con más de una treintena de conciertos en 6 escenarios distintos, repartidos por toda la ciudad. Como principal novedad, este año habrá conciertos en María Pita, que se suma a la lista de escenarios para facilitar el tránsito de público entre ellos, y se inaugura una nueva localización en O Portiño, con el Mercado da Colleita, impulsado por Hijos de Rivera, y actividades para toda la familia en uno de los paisajes más icónicos de A Coruña.

“El gobierno de Inés Rey vuelve a mostrar su compromiso con un festival de referencia a nivel nacional y que apuesta por artistas de diversos estilos musicales que llenarán diferentes espacios representativos de la ciudad”, señaló Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo, en una nota remitida a los medios este sábado.

Cartel Festival Noroeste Estrella Galicia 2025

El cartel está inspirado en las vidrieras de las galerías de La Mariña, que conforman una de las vistas más bellas de toda Galicia. El XXXVIII Festival Noroeste Estrella Galicia continúa con su proyección internacional, ya que contará con propuestas llegadas de Reino Unido, Países Bajos, Malí, Marruecos o Senegal, y refuerza su apuesta por la música gallega y la presencia femenina, con más del 50% del cartel. Hasta 19 bandas proceden de Galicia y todos los conciertos serán gratuitos.

O portiño, nuevo escenario

La playa de Riazor, la plaza de María Pita, el Castillo de San Antón, Campo da Leña, plaza de Azcárraga y O Portiño serán los escenarios de esta trigésimo octava edición del Festival Noroeste Estrella Galicia. En este último habrá actividades para toda la familia, con el Mercado de la Cosecha que vuelve a formar parte de la programación desde el viernes hasta el domingo. Rapariga DJ, Raphael da Ghetto, Eme DJ, Yo Soy Ratón y DJ Peligro ofrecerán espectáculos esos días.

Galicia brillará como nunca en Riazor el viernes 8 de agosto. Carlos Ares, artista, productor y compositor con una de las voces más personales e inquietas de la escena alternativa, dará paso a los locales Luar na Lubre, la banda coruñesa de música gallega más internacional, y Grande Amore: “el grupo más ruidoso de su generación”, recientemente reconocido con el Premio MIN 2024 al mejor álbum en gallego.

Programa completo del festival Noroeste Estrella Galicia 2025

En la playa actuará el sábado 9 una de las bandas de rock moderno más formidables de Inglaterra: The Vaccines, que junto a Siloé y la multipremiada artista gallega Guadi Galego, una de las más relevantes de la escena actual, cerrarán el escenario más emblemático del festival.

Una de las voces más impresionantes de la actualidad, Queralt Lahoz, o el siempre irreverente Albert Pla, entre otros, inaugurarán María Pita como espacio escénico del Noroeste Estrella Galicia.

Campo da Leña subirá el volumen con bandas como Los DelTonos, O’funk’illo, Hermana Furia, Doctor Snob y Battosai, entre otras.

Noela Bao Plaza de España (A Coruña)

En el Castillo de San Antón, por su parte, actuarán Vieux Farka Touré, Ballaké Sissoko & Piers Faccini y McEnroe. Las invitaciones para estos conciertos estarán disponibles en la taquilla de la plaza de Ourense a partir del martes 5 de agosto, en su horario habitual. Se podrán retirar un máximo de dos invitaciones por persona. Diez minutos antes de comenzar el concierto, la entrada al castillo será libre hasta completar aforo.

Azcárraga, que siempre regala a la ciudad algunas de las sorpresas más agradables del festival, acogerá sobre sus tablas a P.P. Arnold (EE. UU.), quien en sus cinco décadas de trayectoria se ha relacionado con Tina Turner, The Rolling Stones o Rod Stewart; a las también estadounidenses Annie and the Caldwells con su potente soul disco del Misisipi, o a JP Bimeni and the Black Belts (África), un maestro del funk-soul moderno con un inspirador estilo soul africano.

Azcárraga también acogerá a nuevos talentos de la ciudad –procedentes de los locales de ensayo municipales– con grupos como Revel Velvet, Experimento Basement, Roda Door y Nordés.

El Festival Noroeste Estrella Galicia está organizado por el Concello da Coruña y cuenta con el apoyo institucional de la Xunta de Galicia y de la Deputación da Coruña, además del patrocinio de Estrella Galicia.

Mercado de Discos del Noroeste

Creado con el objetivo de establecer un punto de encuentro musical en A Coruña, reunirá a coleccionistas, expositores, sellos y distribuidoras de soportes fonográficos, incluyendo vinilos y CDs. Habrá más de 20.000 unidades disponibles, entre LPs, CDs, singles y maxisingles, incluyendo discografías completas de algunos artistas, ediciones descatalogadas, reediciones y ofertas de casi todos los estilos. También habrá una destacada presencia de discos publicados por sellos y editoriales gallegas. Con esta, ya son cuatro ediciones.

Noela Bao Mercado de San Agustín A Coruña

El acceso será libre para todos los públicos desde el jueves 7 de agosto hasta el sábado 9 de agosto en la primera planta del Mercado de San Agustín, con horario ininterrumpido de 11:30 a 19:30 horas. Organizado por Nonito Pereira, acogerá también una exposición cuya temática es la interpretación, o reinterpretación, de famosas portadas de discos, entendiendo el concepto como una nueva versión de dichas creatividades con aportaciones personales significativas por parte del autor, el ilustrador y diseñador gallego Fausto Isorna. Se titula “ReDiscOver”.

Mercado de la COSECHA Hijos de Rivera

El Mercado de la Cosecha regresa al Festival Noroeste Estrella Galicia con el objetivo de desplegarse desde el viernes 8 de agosto hasta el domingo 10 de agosto con una propuesta de ocio familiar con un objetivo claro: divulgar y sensibilizar en favor del medio ambiente y el desarrollo sostenible del rural.

Este proyecto de impacto positivo de Corporación Hijos de Rivera estará presente en esta ocasión en O Portiño, en horario de 15:30 horas el viernes, y de 12:00 a 20:00 horas tanto el sábado como el domingo. Contará con una amplia agenda de actividades para todos los públicos. Este espacio dará también visibilidad a proyectos ejemplares del medio rural como Cortes de Muar, Airas Moniz, Mariñeiras Daveiga, Versos da Ruda, A Castrexa, Os Biosbardos, Horta da Lousa y Galo Celta.

El Mercado de la Cosecha es una iniciativa de impacto social de Hijos de Rivera, cuyo propósito es la transformación del medio rural en un entorno más próspero, sostenible y saludable que genere bienestar. La principal contribución del Mercado de la Cosecha a lo largo de estos casi 15 años de existencia se ha materializado en ejemplos reales de artesanos del rural que, a través de sus modelos de gestión y/o negocio, demuestran que esta visión de futuro no solo es necesaria, sino que también es viable y diferenciadora.

Miércoles 6 de agosto

13:00h - Los SEX (Campo da Leña)

14:00h - Adhara & Ritman (Praza da Azcárraga)

19:00h - Vieux Farka Touré Quartet (Castelo de San Antón)

20:00h - J.P. Bimeni and The Black Belts (Praza da Azcárraga)

21:00h - Albert Pla & Rumbagenarios (María Pita)

22:00h - Los Deltonos (Campo da Leña)

22:45h - La Yegros (María Pita)

23:00h - Annie and the Caldwells (Azcárraga)

00:00h - O’Funk’illo (Campo da Leña)

Jueves 7 de agosto

13:00h - Komodo (Campo da Leña)

14:00h - Candela Liste (Praza da Azcárraga)

19:00h - Ballaké Sissoko + Piers Faccini (Castelo de San Antón)

20:00h - P.P Arnold (Azcárraga)

21:00h - Queralt Lahoz (María Pita)

22:00h - Hermana Furia (Campo da Leña)

22:45h - MONDRA (Praza de María Pita)

23:00h - Tito Ramírez (Praza de Azcárraga)

00:00h - Battosai (Campo da Leña)

Viernes 8 de agosto

13:00h - Gustavo Almeida (Campo da Leña)

14:00h - Revel Velvet (Azcárraga)

16:00h - Rapariga DJ (O Portiño)

16:30h - Experimento Basement (Azcárraga)

17:15h - Roda Door (Azcárraga)

18:00h - Nordés (Azcárraga)

18:00h - Leria (Campo da Leña)

19:00h - McEnroe (Castelo de Santo Antón)

19:00h - Scarecröw (Azcárraga)

20:00h - Doctor Snob (Campo da Leña)

21:00h - Carlos Ares (Playa de Riazor)

22:30h - Luar na Lubre (Playa de Riazor)

00:00h - Grande Amore (Playa de Riazor)

Sábado 9 de agosto

13:00h - Raphael de la Ghetto (O Portiño)

16:30h - Eme DJ (O Portiño)

21:00h - Guadi Galego (Playa de Riazor)

22:30h - Siloé (Playa de Riazor)

00:00h - The Vaccines (Playa de Riazor)

Domingo 10 de agosto

13:00h - Yo Soy Ratón (O Portiño)

16:00h - DJ Peligro (O Portiño)