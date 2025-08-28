Agenda de A Coruña jueves, 28 de agosto de 2025

Dentro de la programación de las fiestas de María Pita, hoy llega el concierto de Gala i Ovidio que abre la Romería de Santa Margarita en el Anfiteatro de Santa Margarita a partir de las ocho, con entradas a la venta en ataquilla.com y en la plaza de Ourense. La tarde comenzará ya con la actuación de Belém Tajes a las ocho.

Andy Perez Presentación del espectáculo Gala i Ovidio

También continúan las ferias del Libro Antiguo y Mostrarte en los Jardines de Méndez Núñez. En esta última esta tarde se realizará el taller de elaboración de un pañuelo de seda con técnica de Ecoprint. Está dirigido a mayores de doce años y es impartido por Susana Rodríguez, responsable del Taller Hiar.

Arranca el Son de Mesoiro, unas fiestas que se prolongarán hasta el lunes 1 de septiembre. Hoy a las ocho habrá degustación de mejillones en colaboración con los locales del barrio, y música desde las seis al cierre, con los DJ Juam y Javito.

Fuera del término municipal de A Coruña, comienzan también los festejos de Iñás, hoy con protagonismo para los niños. Fiesta infantil a las seis en la polideportiva cubierta, con fiesta de la espuma y juegos populares.

El festival Castelo Conta celebra hoy uno de sus días más especiales. Tras las actividades infantiles y los vermús con Bego Vázquez, Bea Sotelo y Pava, la Folgueira acogerá los Contos de Castelo (18:30 h). Por la noche, la Polideportiva recibirá la Gala dos Dez Anos (22:00 h), un espectáculo pensado para conmemorar una década de festival. La jornada terminará con Mou DJ Session a medianoche.

aigiboga Xosé Antonio Touriñán, na presentación do Castelo Conta 2025

Portas Ártabras, en la calle Sinagoga, acoge a las ocho la proyección de un trabajo audiovisual que gira en torno al muro de Adriano levantado entre los años 122 y 132 después de Cristo por orden del emperador romano Adriano para defender la provincia de Britania de las tribus de los Pictos. Presentará el arqueólogo-historiador Felipe Senén. La entrada es libre hasta completar aforo.

Desde hoy están a la venta las entradas para el concierto de Café Quijano que se celebrará el 26 de febrero en el Palacio de la Ópera, dentro de su tour 'Miami 1990'. Pueden adquirirse en ataquilla.com y en la taquilla de la Plaza de Ourense.

Coruña The Style Outlets se despide del mes de agosto a lo grande, con un súper jueves edición XXL hasta el sábado 30 con descuentos especiales y actividades como la celebración de un torneo 3x3 de baloncesto y la instalación de una foodtruck.

Y esta tarde, de cuatro y media a seis y media, continúan las actividades ambientales en la playa de Gandarío, del concello de Bergondo, dentro del programa 'Bandeira azul'. Al igual que ayer, dos educadores ambientales darán a conocer los problemas de los arenales y hablarán de buenas prácticas.

El Grupo Naturalista Hábitat continúa con sus actividades de 'Vixías dos nosos ríos' y realiza en Carral de cinco a ocho un taller de macroinvertebrados acuáticos en el Río Barcés.

Dentro de las actividades de agosto del Lago-Mar Camping de Muxía, hoy a las siete y media pintura en directo con Yanoyoro.

La Fundación PazosCuchillo, en Trasanquelos (Oza-Cesuras), acoge desde esta mañana la vigésima edición de las Jornadas 'A Cultura é un dereito'. Hay distintas mesas redondas y charlas, que continúan esta tarde. La asistencia es gratuita, pero es necesaria la inscripción en la web aculturaeundereito.gal.