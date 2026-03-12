Agenda de A Coruña jueves, 12 de marzo de 2026

Son muchas las posibilidades para este jueves. La Sala Mardi Gras recibe a las nueve y media a la artista catalana Suu. Con un gran seguimiento en todas sus redes, la cantautora cuenta con una afición ya consolidada en nuestra ciudad. Las entradas tienen un coste de 15 euros.

La gira española de presentación del nuevo disco del artista de New York Willie Nile comienza este hoy en el Garufa Club de A Coruña. Las entradas están a punto de agotarse y habrá un reducido cupo en taquilla a 25 euros. Las puertas de la sala de Riazor abrirán a las nueve y el concierto comenzará a las nueve y media.

Y en el Jazz Filloa, hoy cita con F.P.F Trío, con pases a las nueve y media y a las once y entradas a diez euros.

El Quiosco Alfonso abre hoy la muestra ‘Emigrantas: Emerxer do silencio’, un proyecto expositivo que recupera y visibiliza las experiencias de la emigración de las mujeres gallegas, durante décadas ausentes de los relatos oficiales de la historia. La entrada es gratuita y puede visitarse hasta el 3 de mayo.

La Agrupación Alexandre Bóveda acoge a las siete y media la inauguración también de Feridas, la nueva exposición de la artista visual María Xosé Ares. El acto contará con la actuación musical de Sara Gimeno. Podrá visitarse hasta el 12 de abril.

Último día para ver en María Pita la muestra del artista Francisco Torrón, que recorre los grandes trabajos de la trayectoria de este coruñés, que compaginó su creación pictórica y escultórica con la de restaurador del Patrimonio Nacional en el Palacio Real de Madrid.

La acción Panos para non esquecer, impulsada por la Asociación Galego Arxentina pola Memoria Democrática, realizará en la Librería Galgo Azul un encuentro de bordado colectivo para honrar a las 47 personas de origen gallega detenidas y desaparecidas durante la dictadura militar argentina. La acción se enmarca en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 en Argentina y comenzará a las seis de esta tarde. La actividad es abierta y no es necesaria experiencia en bordado ni inscripción.

Continua el Ciclo Mulleres de Cine en el Teatro Colón. A las ocho es el turno de la artista Aida Tarrío, que escogió la película ‘Todo sobre mi madre’, de Pedro Almodóvar.

Y en la Filmoteca de Galicia, dentro también del ciclo Olladas de Muller, hay proyección esta tarde a las seis de A cicatriz branca, de Margarita Ledo. La entrada es gratuita.

El espacio de HI Coruña (Av. Porto da Coruña, 3) acogerá a las 19:00 el episodio 12 de Érase una red, el ciclo de tertulias que conecta literatura, ciencia y tecnología para fomentar el pensamiento crítico y el diálogo entre disciplinas.

En el Forum Metropolitano, a las ocho y media, habrá la conferencia ‘La Sábana Santa’, impartida por Eugenio Rey Huerta.

Y en el Centro Fonseca a las siete se celebra el Seminario Fratelli Tuti.

Portas Ártabras acoge a las ocho una nueva sesión del ciclo ‘Paganismo y Cristianismo en el Arte’. En esta ocasión, José Luis García Dornelas hablará sobre EL MAL DE OJO EN LA HISTORIA Y EN EL ARTE. La entrada es libre hasta completar aforo

La Universidad de A Coruña organiza hoy y mañana por la tarde Jornadas de Puertas Abiertas para dar a conocer las distintas facultades y escuelas, junto con las titulaciones de grado que se imparten. Para participar, los interesados deben inscribirse a través de la web udc.es seleccionando los centros que son de su interés.

La Asociación Centro Ocupacional Pascual Veiga es una entidad creada y gestionada por familiares de personas con discapacidad intelectual. Cumple 35 años y lo celebra con un acto en el Centro Cultural Ágora a partir de las cinco de esta tarde.

En Bergondo, en la Biblioteca A Senra a las siete hay una charla formativa gratuita de Escuelas de Salud para Mujer. Será impartida por la farmacéutica Alejandra Fontán Otero y tratará temas específicos como la menopausia, el riesgo cardiovascular en las mujeres, la osteoporosis y el impacto del dolor crónico y la migraña.