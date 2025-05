Yeremay: "Lo normal sería quedarme en el Deportivo"

“Ahora mismo, lo normal sería quedarme en el Deportivo. Luego, lo que vaya a pasar, no lo se, no lo sabe nadie. Tengo contrato hasta 2030. Estoy tranquilo. No pienso en lo que va a pasar, aunque muchas veces cuesta, pero pienso en el momento, en el ahora y estoy tranquilo”. Son palabras de Yeremay Hernández, el futbolista de moda del equipo coruñés, habló de cómo ve su futuro. Con contrato hasta 2030, ofertas no le van a faltar. Lleva 14 goles y es uno de los futbolistas con más talento de Segunda División. Pese a ello, el canario contestó sin problemas a todas las preguntas que se le formularon sobre lo que ocurrirá en verano.

conversaciones con escotet

El presidente del Deportivo, Juan Carlos Escotet, está pendiente del día a día del equipo y de los jugadores. En enero, Yeremay mejores sus condiciones contractuales y se le subió la cláusula por encima de los 30 millones de euros. En esos días, futbolista y máximo dirigente mantuvieron conversaciones, pero, según la versión de Yeremay, ni fue la clave de la firma y es la única que han mantenido: "Hablé con él. Me llama de vez en cuando pero no solo por eso. Se preocupa por mi, me pregunta cómo estoy... me llamó el otro día me escribió para ver cómo estaba".

También se refirió a las charlas que tuvo en enero con Escotet. No fue lo que decantó la balanza sobre estampar su firma en el nuevo contrato, tal y como deja claro en el audio