"La responsabilidad del estado de los jugadores es mía"

Fernado Vázquez respondió a las preguntas de los medios de comuicacióny repasó la actualidad del equipo coruñés a dos dias del partido ante el Compostela en el estadio Vero Boquete

EXIGENCIA

“Se que tengo la obligación de ganar siempre, pero no vamos a ganar siempre. En la trayectoria exitosa que pueda tener el Deportivo, habrá derrotas. Esperemos que no sea en octavos o cuartos de final porque nos iremos a casa. Veo compatible ganar los partidos con hacer evolucionar el equipo”

RENDIMIENTO

“Es pronto para tomar decisones sobre qué futbolistas van a ser fundamentales. Se cómo está el equipo y tengo que ser respetuoso con los futbolistas porque la responsabilidad de que estén como están es mía y no puedo culpabilizarlos de que el rendimiento no fuese el esperado”

COMPOSTELA-DEPORTIVO

“Si lo supiese... jajja. Espero un Compostela con ganas de quitarnos la pelota y tenerla porque conozco a su entrenador y no creo que se traicione a sí mismo. Creo que será una pelea de quién tendrá la pelota, quién la recupera antes y quién la tenga mejor”

VUELTA A CASA

“Por supuesto es un partido especial. ¿Qué voy a sentir? Pasaron muchos años y no habrá público, por lo que considero que no sentiré nada especial más que la responsabilidad de ganar el partido con mi equipo”

ONCE

“A nivel de estructura de equipo no creo que haya demasiados cambios. Tenemos que ser súpero organizados a nivel defensivos, estemos donde estemos, para recuperar la pelota. Una vez que recuperes a pelota, muchas veces no tienes que estructurar el juego ofensivo sino buscar contraataque rápido. Si no sale, tienes que jugar más posicional, y ahí sí tenemos margen de mejora importante”

BAJAS

Héctor Hernández: está lesionado pero espera que la semana que viene pueda entrenar con el grupo

Rolan: no sabe exactamente cuándo regresará de Uruguay para volver a trabajar con el equipo