¿Por qué Pablo García renueva oficialmente con el Deportivo solo hasta 2027?

El Deportivo ha hecho oficial la renovación del canterano Pablo García hasta 2027. El joven lateral derecho, de 16 años, ya ha sido convocado con el primer equipo y es una de las grandes perlas de la cantera de Abegondo. Internacional en las categorías inferiores de la selección española, el club se asegura la continuidad de uno de los futbolistas con más futuro de la base blanquiazu y que viste la blanquiazul desde el Benjamín B

Este verano hizo la pretemporada con el primer equipo. Actualmente, está lesionado. Pablo se está recuperando de un esguince de la articulación acromioclavicular

¿por qué solo hasta 2027?

Puede llamar la atención la duración del nuevo contrato, hasta el 30 de junio de 2027. Otros canteranos recientemente renovados lo han hecho hasta 2029, como en el caso de Mella, o hasta 2030, que es cuando termina Yeremay su vinculación con la entidad herculina. La situación de Pablo García es diferente porque es menor de edad. Tiene 16 años. Al ser menor de edad, la FIFA tiene una norma diferente para estos casos. El Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA explica los contratos que se les puede hacer a los jugadores que no hayan cumplido 18 años. Es el artículo 18.2: "La duración mínima de un contrato será a partir de la fecha de inscripción al final de la temporada; la duración máxima será de cinco años. Cualquier otro contrato de una duración distinta se permitirá solamente si se ajusta a la legislación nacional. Los jugadores menores de 18 años no pueden firmar un contrato de profesionales de una duración mayor de tres años. No se aceptará cualquier cláusula de un periodo mayor".

Una vez que sople las velas de su dieciocho cumpleaños, ya estará en disposición de firmar más años con el Deportivo. La idea es que sea así y quede vinculado al club hasta 2029.

MÁS RENOVACIONES

Una vez cerrada esta renovación, el Deportivo tiene más vías abiertas para seguir asegurando la continuidad de sus principales canteranos. El primero que aparece en esa lista es Dani Barcia. Termina en 2026. Asentado como titular en el primer equipo, el central es otro de los jugadores del juvenil que se proclamó campeón de España.