La opinión de Dobarro sobre el Deportivo: “¿Hay motivos para el sufrimiento excesivo? No”

"Mira que me lo dijo la gente a lo largo de la semana, que el Dépor es muy dado a estas cosas. Te marca Luis Chacón, al que pretendiste en el mercado invernal y no vino, el partido del siglo del portero, y en la última jugada, ya la carambola es perfecta, el portero, Christian Santos y Romay, todos exdeportivistas. Es increíble. Lo que no le pase al Dépor no le pasa a nadie. Es increíble. Un guionista de Netflix no encuentra nada mejor.

Ahora, si analizamos lo futbolístico, hay que reconocer que en la segunda parte los de O Carballiño fueron claramente superiores, que el Dépor tuvo treinta minutos de la primera mitad en los que pudo prácticamente sentenciar el partido, que con el 2-0 de Villares lo vimos hecho, pero que el equipo dio una sensación de endeblez en la segunda parte, no voy a decir alarmante, preocupante, pero sí para darle una vuelta.

El equipo se debilitó por dentro. Lo vimos fatigado, no llegaron los rescambios. Idiakez no metió mano, mantuvo el mismo sistema, no reforzó el centro del campo, y nos fueron hundiendo, hundiendo y al final, empate.

Ahora, bien, ¿hay motivos para el sufrimiento excesivo o para flagelarse de forma desconsolada? Hombre, no. El Dépor lleva quince partidos sin perder, de ellos doce victorias. El Dépor aventaja al Barça Atlètic en cuatro puntos. Sigue siendo el gran candidato al ascenso directo. El Dépor podría certificar el ascenso directo en un par de semana. Ahora, sí es verdad que nosotros tenemos que analizar lo que hizo el Dépor en este partido. Y en este partido, en la segunda mitad, el equipo se cayó. Y el empate hay que entenderlo como justo. Es así. El Dépor dio señales de flaqueza y Javi Rey (entrenador del Arenteiro), tácticamente, nos dio una lección en la segunda parte. Lo preocupante es que en la segunda parte el Arenteiro nos pasó por encima. Punto. Pero cara al futuro que el Dépor sigue teniendo colchón. Tiene cuatro puntos de margen".