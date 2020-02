Montero ve al Deportivo con opciones de pelear por el play off de ascenso

El Deportivo buscará el viernes su octava victoria seguida ante el Girona en Riazor. Tras un inicio horrible, en el que estuvo a nueve puntos de la salvación, la histórica remontada que está protagonizando ha hecho que la euforia se dispare. Actualmente, el equipo blanquiazul está cuatro puntos por encima del descenso y a siete del play off de ascenso a Primera División. Aunque las cuentas de Fernando Vázquez siempre se refieren a mantenerse en la categoría, empiezan a surgir voces que hablan de mirar hacia arriba. Uno de ellos es el central cedido por el Atlético de Madrid Montero: “Yo siempre tuve confianza en este equipo. Para mi, es factible el play off. Cuando ganas siete partidos, te gusta más mirar hacia arriba que hacia abajo”.

El zaguero fue precisamente uno de los hombres más señalados en los malos resultados que tuvo el Dépor en la primera vuelta. Sólo se lograron dos victorias y fueron, en varias jornadas, el equipo más goleado de la categoría. Montero intenta aprender de los malos momentos y no caer en la euforia ahora que las estadísticas han cambiado radicalmente: “Tampoco antes era tan malo ni ahora soy tan bueno. Es explotar lo que uno tiene”. De hecho, su nombre estuvo encima de la mesa como posible salida en el mercado de enero, días en los que el club hizo un gran cambio en la plantilla, con siete fichajes y seis salidas. El central no quiere hablar mucho de este tema y prefiere centrarse en el presente. Llegó en verano y su idea era terminar el curso en Riazor: “Si se barajó o no, yo no voy a entrar. En ningún momento dije que me quiero ir del Deportivo. Nunca hablé de salir”.

Fernando Vázquez está pendiente de la evolución de Sabin Merino y Salva Ruiz para saber si podrá contar con ellos en el duelo del viernes. Ambos se entrenan con normalidad y sólo están a la espera de recibir el alta médica.