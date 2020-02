Sabin Merino: "He encontrado un punto de madurez que otros años no tenía"

Sabin Merino espera poder estar a la disposición de Fernando Vázquez para la visita del Girona a Riazor del viernes a las 21.00 horas. Una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha le impidió participar en el encuentro ante el Alcorcón, pero el atacante ya está ejercitándose con el grupo como uno más. “Estoy bien. Entrené normal y sin ningún tipo de molestia. Cada día estaré mejor y para el viernes quedan bastantes días. Yo creo que las condiciones en las que estoy son buenas y serán mejores el viernes”, declaró, tras recibir el premio al mejor jugador Estrella Galicia del mes de enero.

El futbolista vasco ha marcado en los cuatro partidos que ha disputado con la camiseta blanquiazul. “He encontrado un punto de madurez que quizá otros años no he tenido. Creo que estoy en mi mejor momento independientemente de los goles. Quiero mejorar cada día porque creo que hay margen de mejora”, señaló.

Después de encadenar siete victorias consecutivas, el Deportivo se ha situado a siete puntos de la zona de play off y cuatro por encima del descenso, pero Sabin Merino mantiene la permanencia como el objetivo. “El objetivo es claro. Hay que alejarse lo máximo posible y lograr las victorias que el míster nos pide. A partir de ahí, seguir y pelear por cualquier cosa. Viendo como estamos defendiendo, la línea a seguir es esa. A partir de ahí, queremos ser protagonistas y tener más ocasiones pero considero que lo primero es ganar y luego jugar bien”, señaló.

El delantero blanquiazul espera que Riazor vuelva a vivir un gran ambiente ante el Girona. "En capacidad cada día va en aumento. Veremos si llegamos a 28.000, que nos empujen y nos ayuden a ganar", finalizó.