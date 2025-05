Liaño, sobre la salida de Pablo Martínez en el Deportivo: "Su trayectoria tiene más luces que sombras"

Coruña - Publicado el 27 may 2025, 09:46

En la sección de El Vestuario, analizamos con Paco Liaño lo que nos dejó la derrota en Zaragoza con algunos nombres propios, además de la citación de Yeremay con la sub 21 y la despedida de Pablo Martínez

PABLO MARTÍNEZ

“Me parece perfecto que tenga minutos para despedirse de la afición de Riazor. Se va con el reconocimiento de la gente, lo que no quita que hubiese criticado que entendía que renovarlo no era lo correcto. Su trayectoria tiene más luces que sombras”

YEREMAY

“Lo que no haría sería forzar ningún conflicto con la Federación. Es absurdo. Sería una gran noticia para él y para el Deportivo que forme parte de esa lista de la sub 21. Si repasas la lista ves el nivel que tiene, lo que significa que es un elegido”

PATIÑO

“Es un jugador que, cuando el Dépor tiene la pelota, tiene algo más que muchos otros, pero que necesita adaptación a la liga española porque con el ritmo que tiene y las pocas prestaciones defensivas no le alcanza y puede ser la causa de su poca participación en el equipo. De cara a la próxima temporada probablemente no tenga sitio pero igual debe completar la adaptación con una cesión. Me ha parecido un jugador interesante”

PARTIDO EN ZARAGOZA

"Lo que demuestra el partido, con la inclusión de chavales como Guerrero, que no hace falta tener plantillas tan amplias como la de este año. Hay que tener una mirada sobre lo que hay por detrás y la excelente cantera que hay. Si eres capaz de llegar otra vez una Final Four de juveniles... si miras hacia el sur, han llegado a Europa basándose de en la cantera que hace cuatro días estaba jugando contra los nuestros. ¿Por qué allí sí y aquí no?"