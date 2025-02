Cronología del caso Lucas Pérez y su salida del Deportivo

Lucas Pérez fue el protagonista en El Partidazo con Juanma Castaño. El coruñes concedió su primera entrevista tras su salida del Deportivo y explicó los motivos por los que ha salido del club de su vida, al que regresó desde Primera División para ayudar a que los blanquiazules saliesen de Primera RFEF y volviese al fútbol profesional.

El delantero mostró su lado más humano para hablar de su dura infancia, marcada por el abandono de sus padres, también del deterioro de su relación con el Deportivo de La Coruña, junto con las razones que llevaron a su abrupto adiós en el pasado mes de enero.

Desde el regreso de Lucas Pérez a la entidad herculina, en diciembre de 2022, la cronología que ha vivido el atacante en A Coruña ha sido la siguiente:

31 DE DICIEMBRE DE 2022

Lucas vuelve a casa. Se anuncia su fichaje por el Deportivo. El coruñés deja el Cádiz en Primera División, poniendo dinero de su bolsillo, para bajar a Primera RFEF, regresar a Riazor y ayudar a los blanquiazules a volver al fútbol profesional. "No vengo a Primera RFEF, vengo a jugar al Deportivo", dijo en su presentación el 3 de enero

11 de junio de 2023

El Deportivo cae eliminado en Castellón en la semifinal del ascenso a Segunda División. En la prórroga, el equipo entrenando por Rubén de la Barrera pierde 4-3 y se despide de su objetivo de regresar al fútbol profesional. Por cuarta temporada consecutiva, los blanquiazules seguirán en la tercera división del fútbol español.

Este fracaso trae numerosos cambios. El Consejo de Administración se renueva completamente. El presidente, Antonio Couceiro, cede el testigo a Álvaro García Diéguez. Para la Dirección Deportiva llega Fernando Soriano y Massimo Benassi pasa a ser el nuevo Director General de la entidad. Para el banquillo se ficha a Imanol Idiakez.

noviembre diciembre 2023

La temporada empieza muy mal. El Dépor está lejos de la cabeza. Hasta diciembre, Idiakez se juega el puesto al menos dos veces. Gana 1-2 al Barcelona B y al Arenteiro y se mantiene en el banquillo. En los despachos quieren echar a Lucas. Así lo contó el jugador en EL PARTIDAZO: "Me entero que hay gente en el club que quiere mi salida, que pide mi salida. Lo sé por el míster y por gente de la Junta que ya no están. Me dolió mucho y me extrañó, porque nunca hablaron conmigo". Tras fuertes tensiones dentro del club, Lucas sigue y se convierte en la pieza clave del ascenso y empieza a tomar forma la famosa piña.

héroe del ascenso

El 12 de mayo, el Dépor gana al Barcelona B en Riazor y se asegura el ascenso. 1-0 con gol de Lucas Pérez de falta, un tanto que entra en la historia blanquiazul. Lucas hace una segunda vuelta antológica con 15 goles y 12 asistencias para liderar al equipo y cumplir su promesa de devolver al Dépor al fútbol profesional. Los de Idiakez se proclaman campeones de Primera RFEF tras vencer al Castellón y el de Monelos firma unos números extraordinarios, 19 goles y 15 asistencias

"El de monelos se queda"

Tras el ascenso, Lucas deja claro su malestar con todo lo ocurrido durante el curso en una entrevista concedida a La Voz de Galicia: "Hay gente que me ha decepcionado mucho por no confiar. Se la clase de futbolista y persona que soy. Decepcionado pero a la vez alegre para saber con quién se puede contar y con quién no. Ellos ya lo saben"

El Dépor ofreció a Lucas mejorar su contrato, pero el futbolista entendía que no era el momento y quería ver cómo evolucionaban las cosas en los siguientes meses y si esa herida era capaz de cicatrizar. Eso sí, en la celebración en la Plaza de María Pita tranquilizó a la afición con respecto a su futuro: "Tranquilos, el de Monelos se queda"

enero 2025

Pasan los meses y la relación entre Lucas y los dirigentes no mejora. Además, el futbolista tiene un problema personal importante. Su padre le pide una manutención. Lucas contó en El Partidazo su complicada vida: sus padres lo dejaron en una casa cuna a los dos años, sus abuelos paternos se hicieron cargo de él, su madre ya le había intentado reclamar dinero en su etapa como jugador del Arsenal y ahora era el padre.

La situación se agrava porque empieza a ver al padre por las calles de A Coruña duranta las Navidades. El caso está judicializado pero el asunto está afectando al jugador, que decide hablar con el club en los primeros días del mes de enero: "Como con el club la situación no era la adecuada y no me sentía valorado y apoyado, decido hablar con el club, que lo estoy pasando mal y que prefiero echarme a un lado y no estaba preparado para continuar por todo lo que me había pasado durante el año".

la carta del club, el detonante de la salida

"Hablo con ellos y nos emplazamos a hablar más adelante. Yo me lo pienso porque es donde quiero estar pero a los dos días recibo una carta del club que me piden que tengo que firmar un compromiso escrito con ellos. Y entonces ya veo que el club, que me pide que firme un compromiso para la temporada 24/25, considero que no sabe lo que significa el Deportivo para mi cuando yo he sido honesto siempre. Ya dudar del compromiso del capitán... cuando se duda de esta manera lo mejor es echarse a un lado".

Aquí puedes escuchar su relato de la famosa carta

22 de enero de 2025: la despedida

Se firma la rescisión del contrato y Lucas da una rueda de prensa de despedida. El futbolista se siente dolido por las filtraciones de esas últimas horas, en las que se dijo que lo tenía hecho con el Rayo Vallecano y que quería cobrar toda la temporada. Dejó claro que solo cobró hasta ese día 22 y que no tenía nada. Desde el club querían incluir una cláusula de confidencialidad que el no estaba dispuesto a firmar. Una vez acordados los términos de su salida, se puso fin a su etapa en el Deportivo, una historia que termina de forma abrupta por la mala relación entre Lucas y los dirigentes que provocan que el coruñés no pueda acabar su carrera de blanquiazul, como era su deseo desde que decidió bajar al barro en diciembre de 2022.