Lucas Pérez, en su despedida del Deportivo: “Ha habido un deterioro”

Lucas Pérez se ha despedido del Deportivo de La Coruña en una rueda de prensa ofrecida este miércoles en la sala de prensa del estadio de Riazor. El atacante ha explicado que atraviesa una “situación personal difícil”, pero también que “ha habido un deterioro” en su relación con el club. “Desde mi llegada al Deportivo de La Coruña completamente desinteresada en el sentido de que solo he venido para intentar sumar, ayudar, y todo lo que siempre he dicho y he transmitido, y así ha sido en todos los días en los que he estado aquí desde mi vuelta. Hemos pasado momentos buenos, malos, mejores, peores. Es lógico y entendible que llevo unos meses atrás pasando por una situación personal difícil. Ya lo saben mis compañeros. Y he tomado una decisión que creo que es la mejor para ambas partes por cómo se han dado las circunstancias porque ha habido un deterioro o una situación en la que yo tampoco estaba muy cómodo. Y como siempre he dicho he venido para ayudar y creo que es el momento de coger y marcharme tranquilamente por el bien del club y nada más”.

su situación personal

"La persona que más quiero y que va a cumplir dos años. Ese es uno de los motivos principales lógicamente porque mi abuela me ha educado con que la familia es lo más importante. Y después también tengo otra cosa, por si os interesa saber, tengo una situación que me está costando mucho y que lo sabe el club porque la carta les llegó a ellos y es la situación de mi padre, que estoy en trámites judiciales. No es un motivo solo. Son varios motivos".

Han pasado muchas situaciones donde no he sentido el apoyo que necesitaba" Lucas Pérez Exjugador del Deportivo de La Coruña

"No he sentido el apoyo"

"Es un deterioro donde creo que han pasado muchas situaciones, muchos momentos de desgaste, donde no he sentido el apoyo, el cariño que en ese momento igual necesité la temporadada pasada. Amo al Deportivo, soy del Deportivo y moriré del Deportivo".

Malestar por informaciones publicadas

"Lo que ha pasado en las últimas 24 horas no lo he entendido. Empezaban situaciones de que Lucas Pérez está en Madrid con su representante. Soy una persona de honor, de lealtad, de valentía y así es como me han educado mis abuelos. He tenido muchas llamadas en estas últimas horas de la prensa, creo que a ninguno os he atendido porque ya estaba dicho que yo me iba a despedir de La Coruña. No me han gustado las formas en las que la prensa ha empezado a decir el tema del dinero. Lucas Pérez y el dinero con el Deportivo de La Coruña me parece una falta de respeto. Porque no tiene sentido. Creo que a nivel personal, no habéis entendido el significado de Lucas Pérez con el sentimiento deportivista. No me ha gustado eso de que no firma o lo alarga porque está esperando cobrar. ¿Cobrar el qué? Me molesta y me duele por cómo habéis gestionado vosotros ese tema. No sé de dónde lo habéis sacado pero me gustaría aclararlo porque no habéis entendido lo que significa el Deportivo para Lucas Pérez.

Por mi parte me gustaría también que la prensa fuera sincera. Lo que sucede es que pensamos que no hacemos daño, pero sí que hacemos daño. Hacemos daño contando esas cosas, medias verdades. A los medios de comunicación que se atrevieron a difundir ciertas informaciones que son totalmente falsas, me gustaría aclararlas, si de verdad vosotros lo consideráis oportuno. Porque está el Deportivo de por medio. Y con el Dépor no se juega, por lo menos conmigo. Si ponéis Lucas Pérez, a mí me gustaría poder defenderme y aclarar todo ese tipo de cosas. Y es lo que más me ha dolido. Se lo dije a Michelle por la noche, que no entiendo esos ataques para intentar dejarme quedar a mí mal o algo por el estilo. Si yo he venido a ayudar. Voy a cobrar hasta el 22 de enero, señores".