Petón habla del mejor central del futuro: "Yo si tengo que firmar entre Huijsen o él lo tengo claro"

Gonzalo Miró interpeló a Petón: "No les digas a los madridistas que han fichado al que no debían..."

Aprovechando la presencia de Petón, Gonzalo Miró y Maldini durante la retransmisión del PSG-Atlético de Madrid del Mundial de Clubes, se hablaron de otros asuntos futbolísticos que eran noticia, como algunos relacionados con el mercado de fichajes.

Petón, de hecho, fue quien rompió el hielo a raiz de un rumor del que dio cuenta Paco González y que relaciona al central ucraniano del Bournemouth, Illya Zabarnyi, con el PSG a cambio de 60 millones de euros por el traspaso.

Cordon Press Dean Huijsen ha sido internacional con España en dos ocasiones.

Petón reconoció rápidamente las características del joven futbolista de 22 años: "Tremendo. Para mí es tremendo. Tiene todo el recorrido del mundo". Fue pareja en el centro de la defensa junto a Dean Huijsen: "A ver, Huijsen tiene todo por delante, pero el futbolista, ahora mismo, es ese. Me gusta mucho. 22 años, rapidísimo, durísimo, agresivo, juega bien... Pedazo de futbolista", sugirió.

A lo que Gonzalo Miró le replicó rápidamente: "No les digas a lo madridistas que han fichado al central que no era porque los matas". Petón retomó su hilo recordando que el central que ha fichado este verano el Real Madrid, Huijsen "tiene una proyección a futuro. Me remito al partido del City contra el Bournemouth".

Julio Maldonado 'Maldini' opinó que si, finalmente, se confirma la operación entre el Bournemouth y el PSG, es un fichaje "que tiene mucho sentido porque Marquinhos es un jugador bastante veterano. Puede hacer de pareja junto a Pacho, que es un central que a mí también me parece buenísimo".

CORDONPRESS Pacho, central del PSG

Para finalizar, Petón dejó claro que si le ponen encima de la mesa la posibilidad de fichar a Huijsen o a Zabarnyi, "justo ahora para hacer la próxima temporada", se queda con el ucraniano.

Lo que queda claro es que el Bournemouth puede hacer una caja más que interesante vendiendo a los pesos pesados de su defensa.