Los consejos cardiológicos del Doctor Fernando de la Guía en Tiempo de Juego: "Me preocupa que el deportista no se haga chequeos"

Paco González habló este domingo en Tiempo de Juego con el Doctor Fernando de la Guía, quien es uno de los organizadores del VII Curso Monográfico sobre Cardiología del Deporte y además es quien realiza las pruebas al equipo ciclista el UAE y, por lo tanto, a Tadej Pogacar que este fin de semana tras varias exhibiciones ha ganado su primer Dauphiné.

El director del programa preguntó por el estado del corazón del ciclista y, guardando el secreto profesional, el Doctor Fernando dijo: "Pues ya te puedes imaginar viendo lo que ha hecho esta semana en el Dauphiné. Es un corazón muy bien entrenado y muy bien preparado".

Y añadía: "Es un corazón perfecto y que se diferencia muy poquito del tuyo y del mío. Tiene detrás un gran equipo que es el UAE y que trabaja como un engranaje perfecto".

Cordon Press Victoria y liderato para Pogacar en la primera etapa del Dauphine.

Tras ello, Paco le consultó ´sobre lo que pueden hacer los aficionados cuando sufren con los partidos de sus equipos. Y el Doctor afirmó, entre risas, que lo único que nos queda es "pasarlo mal" como seguidores de nuestro equipo. Y seguidamente pasó a contarnos en qué consiste la cardiología en el deporte.

"Creo que la gente piensa que nos dedicamos solamente y exclusivamente al deportista de alto nivel, pero no es así. Nos dedicamos también a ayudar y proteger la salud cardiovascular de cualquier persona que hace deporte de manera regular, que somos el 38% de españoles", explicaba

Paco González también le cuestionó sobre si una de sus preocupaciones es la cantidad de gente que realiza carreras populares sin realizarse pruebas previas y el Doctor aseguró que es una de las cosas que "más le preocupa".

Imagen de una pareja corriendo en un parque

"Me preocupa eso y también la idea que tiene el deportista de que está sano y que al pensar eso no necesita realizarse chequeos médicos. Y eso es un concepto equivocado y muy popular. La gente se gasta mucho dinero en material deportivo, pero no se plantean realizarse ese chequeo y hay que cambiar el chip, porque ser deportista también puede conllevar enfermedades y problemas, como ya hemos visto en más de una ocasión", aseguraba el Doctor Fernando de la Guía.

Y para finalizar, Paco González pidió al Doctor Fernando de la Guía un consejo para todas aquellas personas mayores de 35 o 45 años que corran y también para los padres o madres de niños que empiecen a practicar seriamente cualquier deporte.

"El primer consejo a los 'runners' mayores es que lleven cuidado con la enfermedad coronaria, que es la primera causa de muerte. Por ello, lo primero que vamos a buscar los médicos, los cardiólogos, es esa posible enfermedad y realizaremos las pruebas correspondientes. Y también deben llevar cuidado con el tabaco, porque uno de cada tres deportistas han fumado o fuman y es algo muy peligroso. En general, deben tener cuidado con los factores de riesgo en general, evitarlos y tratarlos", relataba el Doctor.

Y terminó dando el consejo para esos padres y madres. "Y el consejo para los padres, es que deben animar e incitar a sus hijos para que hagan deporte porque es lo mejor que hay. En los niños, normalmente, con un con un electrocardiograma y muchas veces con un ecocardio, podría ser más que suficiente. Y preguntarles a los niños por el historial de posibles riesgos en su familia", concluyó.